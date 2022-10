Drake feiert 50 Milliarden Streams auf Spotify und verliert über 830.000 US-Dollar

Am Sonntag (16. Oktober) spielte FC Barcelona gegen Real Madrid den „El Classico“ – und Drake verlor deswegen über 830.000 US-Dollar. Der Rapper schloss eine Wette ab, bei der er nicht nur auf einen Sieg von FC Barcelona, sondern auch auf den des FC Arsenal hoffte.

Der Londoner Fußballclub gewann zwar mit 1:0 gegen Leeds United, allerdings verlor Barcelona mit 1:3 gegen Real Madrid. Somit platzte der Wettschein von Drake und er verlor sein gesamtes gesetztes Geld.

.@Drake is riding with an Arsenal + Barcelona parlay today 💰💰 pic.twitter.com/PiNx2tglC6

— Action Network (@ActionNetworkHQ) October 16, 2022