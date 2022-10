Drake ist der erste Rapper mit 10 Songs, die jeweils über eine Milliarde mal im Stream gehört wurden

Drake ist der erste Rapper, der zehn verschiedene Songs mit jeweils über einer Milliarde verbuchten Streams aufzuweisen hat. Damit zieht er mit Ed Sheeran gleich, der bereits im April dieses Jahres mit „Bad Habits“ seinen zehnten Song mit über einer Milliarde Streams erreichte.

Beide stehen nun auf Platz 1 der Artists mit den meisten Songs mit über einer Milliarde Streams auf Spotify.

Drake becomes the first rapper in history to have 10 songs reach over one billion streams on Spotify 🤯

One Dance, Gods Plan, SICKO MODE, In My Feelings, Work, Hotline Bling, Passionfruit, MIA, Nice For What & Life Is Good… not a bad lineup.

— Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) October 10, 2022