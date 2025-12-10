„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2025: Alle TV-Termine

Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2025 im TV? Alle Sendetermine in ARD, WDR, MDR und Co. plus Streaming-Optionen auf einen Blick.

In vielen Haushalten ist der Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus der Weihnachtszeit gar nicht mehr wegzudenken. So auch 2025! Wann der 1973 erschienene Film dieses Jahr wo zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Recap: Worum geht es?

Der Kultfilm wurde 1973 in der DDR und Tschechien gedreht und handelt von der Waise Aschenbrödel, die mit ihrer bösen Stiefmutter und ihren Stiefschwestern zusammenlebt und von ihnen wie eine Dienstmagd behandelt wird. Ein Kutscher gibt Aschenbrödel schließlich einen Zweig mit drei Haselnüssen, die ihr jeweils einen Wunsch erfüllen sollen.

Nachdem die Stiefmutter die Teilnahme am Ball eines schönen Prinzen untersagt, gelingt es Aschenbrödel mithilfe der Haselnüsse trotzdem zu erscheinen und erobert sein Herz. Doch einfach wird es danach dennoch nicht …

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wann gibt es den Klassiker zu sehen?

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird traditionell auf den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Die wohl beiden wichtigsten Termine sind am 24. Dezember, dem Tag des Heiligen Abends. Hier läuft der Film um 12:50 Uhr in der ARD und zur Prime Time um 20:15 Uhr im WDR. Auch an beiden Adventswochenenden zuvor ist der Film bereits zu sehen. Am 14. Dezember läuft der Film um 17:25 Uhr im MDR und am 21. Dezember ist der Klassiker um 12:15 Uhr im HR zu sehen.

Wer die beiden Spielzeiten an Heiligabend verpassen sollte, hat auch noch am ersten und zweiten Weihnachtstag die Möglichkeit, den Film zu sehen. Am 25. Dezember gibt es den tschechischen Film um 15:25 Uhr in der ARD zu sehen und um 18:50 Uhr auf ONE. Am 26. Dezember läuft er dann um 15:00 Uhr auf MDR und im Anschluss um 16:30 Uhr im RBB.

Alle TV-Termine in der Übersicht

7. Dezember 2025, 16:25 Uhr – RBB

14. Dezember 2025, 17:25 Uhr – MDR

21. Dezember 2025, 12:15 Uhr – HR

24. Dezember 2025, 12:50 Uhr – Das Erste

24. Dezember 2025, 15:00 Uhr – BR

24. Dezember 2025, 16:25 Uhr – NDR

24. Dezember 2025, 20:15 Uhr – WDR

25. Dezember 2025, 15:25 Uhr – Das Erste

25. Dezember 2025, 18:50 Uhr – ONE

26. Dezember 2025, 15:00 Uhr – MDR

26. Dezember 2025, 16:30 Uhr – RBB

27. Dezember 2025, 10:00 Uhr – SWR

28. Dezember 2025, 12:00 Uhr – KiKA

31. Dezember 2025, 12:40 Uhr – ONE

31. Dezember 2025, 13:55 Uhr – HR

Auf diesen Streaming-Plattformen gibt es den Film zu sehen