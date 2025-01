Post Malone hat 20.000 US-Dollar Trinkgeld an Weihnachten verschenkt

„Ich brach sofort in Tränen aus“, freute sich die beschenkte Barkeeperin über die Extra-Scheine.

Den Heiligabend verbrachte Post Malone wohl mit Freunden in einer Bar im US-Staat Texas. Dort soll er Augenzeugen zufolge bis zum Morgengrauen geblieben sein. Die sonstigen Barbesucher:innen freuten sich über den Promi in dem Etablishment in Houston und bezahlten sogar seine Drinks. Der Musiker wollte aber nicht gehen, ohne auch etwas Geld dort zu lassen – und so beschenkte er die Barkeeperin mit einem Trinkgeld von 20.000 US-Dollar, was umgerechnet ungefähr 19.200 Euro sind.

Alle in bester Stimmung

Dass Post Malone an Weihnachten die Spendierhosen anhatte, offenbarte die Barkeeperin Renee Brown selbst gegenüber „Music Mayhem“. Dem Musikmagazin berichtete sie, dass sie eigentlich „traurig“ war, weil sie die Schicht hinterm Tresen übernehmen musste, weil sie so als Alleinerziehende ihr Kind am Weihnachtsfest zuhause ohne sich zurücklassen musste. Doch die Traurigkeit wäre gedämpft worden, weil der 29-jährige US-Musiker in ihrem Laden – The Railyard – mit einigen Kumpels aufgekreuzt und gut gefeiert hätte. „Das hob die Stimmung in der gesamten Bar. Es war toll, alle so glücklich zu sehen“, so Brown.

Startkapital fürs eigene Unternehmen?

Als der Rapper mitbekam, dass man am Ende der Feierei für ihn schon die Getränke bezahlt hatte, verlangte er dennoch eine Rechnung, um so mindestens Trinkgeld auszahlen zu können, gab die Barkeeperin zu Protokoll. Und dann kam die große Überraschung: Er spendierte ihr 20.000 US-Dollar. „Ich brach sofort in Tränen aus“, gab Renee Brown zu.

Doch einen Plan hat sie schon: Sie will die Summe nutzen, um sich damit ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Was sie dabei konkret vor Augen hat, legte sie „Music Mayhem“ jedoch nicht offen.