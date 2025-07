Yungblud über Ozzy Osbourne: „Du warst der Größte aller Zeiten“

Nach dem Tod von Ozzy Osbourne erinnern Musiker aus aller Welt an das Leben und Werk der Heavy-Metal-Ikone. Ob als Frontmann von Black Sabbath oder später als einflussreicher Solokünstler und Weggefährte – Osbournes Spuren in der Musikwelt sind unübersehbar. Das hat auch Yungblud zu spüren bekommen, der sich nun mit emotionalen Worten von Ozzy Osbourne verabschiedete.

Yungblud über Ozzy Osbourne: „Du wirst in jeder einzelnen Note bei mir sein“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Besonders emotional äußerte sich Yungblud, der zuletzt eine enge persönliche Bindung zu Osbourne hatte: „Ich hätte nicht gedacht, dass du so früh gehen würdest“, schrieb er auf Instagram. „Das letzte Mal, als wir uns trafen, warst du so voller Leben und dein Lachen erfüllte den Raum. Aber wie es bei Legenden so ist, scheinen sie die Dinge zu wissen, die wir nicht wissen.“

„Ich werde dich nie vergessen – du wirst in jeder einzelnen Note, die ich singe, und bei jedem meiner Auftritte auf der Bühne bei mir sein. Dein Kreuz um meinen Hals ist das Wertvollste, was ich besitze“, so Yungblud weiter – bei Ozzy Osbournes letztem Bühnenauftritt im Rahmen von „Back to the Beginning“ performte Yungblud die Black Sabbath-Ballade „Changes“. Es war eine Hommage, die zu den meistbeachteten Momenten des Abends gehörte. „Gott segne Black Sabbath und Gott segne Ozzy Osbourne“, sagte er damals auf der Bühne.

Elton John: „Ein großer Wegbereiter“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit einem berührenden Statement meldete sich Elton John zu Wort. Der Musiker schrieb: „Ich bin sehr traurig über die Nachricht vom Tod von @ozzyosbourne. Er war ein lieber Freund und ein großer Wegbereiter, der sich seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat – eine wahre Legende. Er war auch einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich werde ihn sehr vermissen. Sharon und der Familie spreche ich mein Beileid und meine Liebe aus.“

Billy Idol: „Er verkörperte den Geist des Rock ‘n’ Roll“

Auch Billy Idol erinnerte an Osbourne – sie hatten sich im Oktober 2024 gemeinsam bei dessen Solo-Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame erlebt. Idol schrieb: „Ich bin so froh, dass ich letzten Oktober bei seiner Solo-Aufnahme in die @rockhall dabei sein und seine Leistungen im Licht seines Ablebens würdigen durfte.“ Weiter hieß es: „Ozzy verkörperte den Geist des Rock ‘n’ Roll und er trat bis zum Schluss auf, wie wir alle zuletzt beim ‚Back to the Beginning‘-Konzert gesehen haben. Mein Beileid gilt Sharon, Jack, Kelly und der gesamten Familie.“

Mike McCready von Pearl Jam war sofort Fan

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Traurig zu hören, dass Ozzy heute verstorben ist“, schrieb Mike McCready. „Als ich in der High School war, habe ich Sabbath entdeckt. ‚War Pigs‘ war erschreckend und faszinierend zugleich. Es war Ozzys Stimme, die mich in ein dunkles Universum entführte. Als dann das Album ‚Blizzard of Ozz‘ herauskam, war ich sofort ein Fan.“

Der Pearl-Jam-Gitarrist erinnerte zudem an seinen persönlichen Meilenstein: „Randy Rhoads hat mich dazu inspiriert, Leadgitarre zu spielen. Glücklicherweise durfte ich auf dem letzten Album den Song ‚Immortal‘ spielen. Danke für die Musik, Ozzy, sie macht unser Leben besser.“

Flea: „Ozzy ist der Beste, es wird nie einen zweiten geben“

In einem Beitrag sprach Flea (Red Hot Chili Peppers) seine Hochachtung aus: „Ein absoluter KÖNIG. Von Anfang an ein Außenseiter, von den Spießigen immer als Freak betrachtet, rockte er weiter wie kein anderer und schenkte uns das größte Geschenk. Das ist Liebe. Ozzy ist der Beste, es wird nie einen zweiten geben. Lange nachdem wir alle nicht mehr sind, werden die Menschen ihn hören und wissen, was echter Rock ist. Ozzy für immer.“

Duran Duran nehmen Abschied

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band Duran Duran, ebenfalls aus Birmingham, verabschiedete sich mit einem Augenzwinkern und einer ordentlichen Portion Lokalkolorit: „Was kann man über Ozzy sagen? Was auch immer es ist, es ist in Brummie-Akzent. Eine Welt ohne ihn ist schwer vorstellbar. Ozzy hat in seinem vielschichtigen Leben so viel Freude, Humor und rohe Kraft in die Welt gebracht. Ozzy war ein Mann, der weit mehr als neun Leben hatte. Danke für die Zeit, Ozzy, liebe Grüße von den anderen Brummies.“

Einige Musiker verabschiedeten sich in knappen, aber eindrücklichen Worten. Billie Joe Armstrong von Green Day schrieb: „Keine Worte. Wir lieben dich, Ozzy.“ Jack White kommentierte schlicht: „Er hat es geschafft.“ Questlove ließ wissen: „Lang lebe Oz. Ruhe in Melodie.“ Und Tom Morello von Rage Against the Machine ergänzte in seiner Instagram-Story: „Gott segne dich, Ozzy.“

Joe Walsh erinnerte an einen anderen Ozzy, als den, den viele öffentlich wahrgenommen haben: „Ein feiner Gentleman, Vater, Ehemann und Freund mit einem Vermächtnis, das niemals geleugnet werden wird.“ Für ihn sei Osbourne „vor allem eine sanfte Seele“ gewesen.

Die Familie Osbourne bestätigt den Tod von Ozzy

Die Familie veröffentlichte ein offizielles Statement zum Tod Osbournes: „Mit tiefer Trauer, die mit Worten nicht zu beschreiben ist, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war im Kreise seiner Familie und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren.“