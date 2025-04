Ed Sheeran: Die neue Single „Azizam“ ist da

Ed Sheeran hat am Freitag (4. April) seine neue Single „Azizam“ veröffentlicht – und läutet damit nicht nur eine neue musikalische Phase ein, sondern auch gleich eine ganze Albumreihe. Der Song ist der erste Vorbote des kommenden Albums PLAY, das den Auftakt zu einer thematischen Serie mit den Titeln PAUSE, REWIND, FAST-FORWARD und STOP bilden soll.

Musikalisch schlägt Sheeran auf „Azizam“ wieder deutlich tanzbarere Töne an. Der Track kommt als luftiger Midtempo-Dancepop mit Folk-Twist daher – eine Zusammenarbeit mit dem schwedisch-iranischen Produzenten Ilya Salmanzadeh, die bereits für ihre Arbeiten mit Ariana Grande und Charli XCX bekannt ist.

Ed Sheeran: Was bedeutet „Azizam“?

„Azizam“ bedeutet „mein Lieber“ bzw. „meine Liebe“ auf Farsi – ein Begriff, den Ed Sheeran laut eigenen Aussagen im Studio von Salmanzadehs persischem Background aufgeschnappt und direkt in die Hook eingebaut hat. Textlich bewegt sich der Musiker mit dem neuen Song zwischen Club-Romantik und poetischer Bildsprache: „Meet me on the floor tonight / Show me how to move like the water / In between the dancing lights.“ Klingt nach nächtlicher Flucht in Musik, Licht und Nähe – und nach einem Ed Sheeran, der wieder Lust auf Pop hat.

Wer auf Instagram unterwegs war, dürfte schon länger geahnt haben, dass da etwas in der Pipeline ist. Bereits Mitte März hatte Sheeran einen Ausschnitt des Songs geteilt und verkündet: „Album done. Single soon.“ Seitdem war er mit dem Song auch live unterwegs – etwa bei spontanen Auftritten in einem Irish Pub in Boston oder mit der Soul Rebels Brass Band in New Orleans. Der Clip mit pinkem Herzluftballon im Schlepptau wurde jetzt zum offiziellen „Pink Heart Video“.

„Auch wenn Azizam ganz anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe, fühlt es sich für mich trotzdem vertraut an“, sagt Ed. „Der Song sollte sich wie eine ausgelassene Party anfühlen, und Ilya Salmanzadeh hat mir geholfen, diese Idee zum Leben zu erwecken. Die Zusammenarbeit mit ihm war unglaublich inspirierend.“

Das letzte Studioalbum AUTUMN VARIATIONS erschien 2023, nun beginnt mit PLAY der nächste Zyklus. Sheeran gönnt sich aktuell eine Pause von seiner „Mathematics“-Welttournee, bevor es Ende April mit einem Konzert in Katar weitergeht. Bis dahin darf getanzt werden – in between the dancing lights.