Haftbefehl: Neue Single „Syndrom Stockholm“ mit Produzenten-Duo Oddworld kommt

von 
Haftbefehl

Haftbefehl  |  Haftbefehl mit „Syndrom Stockholm“: Das steckt hinter dem Titel

Foto: picture alliance / dpa. Gian Ehrenzeller. All rights reserved.

Haftbefehl teased neue Single „Syndrom Stockholm“ mit Oddworld an. Der Deutschrapper veröffentlicht bald neue Musik – Vinyl-Infos und erste Lyrics hier.

Haftbefehl hat Bock auf neue Musik: Auf Social Media teased der Deutschrapper jedenfalls seit gut zwei Wochen einen bisher unveröffentlichten Song mit dem Titel „Syndrom Stockholm“ an.

In seiner Instagram-Story teilte der Künstler nun auch einen Link zum Vorbestellen der Single als „Collector’s 12 Vinyl“ für knapp 30,00 Euro mit wahlweise durchsichtigem oder rotem Cover. Auf der Platte selbst ist ein Röntgenbild von einem Kopf im Profil abgedruckt – um wessen Schädel es sich dabei handelt, bleibt bisher unklar. Eventuell ist es sein eigener oder er gehört dem deutschen Produzenten-Duo Oddworld – bestehend aus Alexis Troy und Minhtendo – an, die an dem Track mitwirkten.

Haftbefehl
HaftbefehlArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Das ist bisher über „Syndrom Stockholm“ bekannt

Die bisher bekannten Lyrics des Tracks lauten: „Zu viel Rock & Roll, Syndrom Stockholm / Schlampe, wohin? / Warst du schon Stoff holen? / Ja, so wohnen wir am Block zwischen Hochhäusern / Die Koks-Seuche bricht aus, was‘ los Leute?“.

In den dazugehörigen Video-Clips zeigte sich der Rapper abwechselnd mit dem Produzenten-Duo im Fahrstuhl oder alleine vor etwas, das wie ein Garagentor aussieht. Das Release-Date zu dem Track wurde bisher nicht angekündigt.

Hier in das Songsnippet reinhören:

Auf was spielt der Titel an?

Die Schreibweise „Syndrom Stockholm“ erscheint einem auf den ersten Blick ungewöhnlich – wenn man mit dem psychologischen Phänomen „Stockholm-Syndrom“ etwas anfangen kann. Der Terminus beschreibt einen Vorgang, bei dem Opfer von Geiselnahmen oder von Missbrauch oft aus einem Überlebensinstinkt heraus positive Gefühle wie Sympathie, Verständnis oder sogar Zuneigung zu ihren Entführern beziehungsweise Peinigern entwickeln. Dieses kooperative Verhalten kann im Umgang mit den Täter:innen deeskalierend wirken. Das Phänomen gilt in der Wissenschaft allerdings mittlerweile als umstritten.

Der Künstler scheint auch keinen Bezug zu dem Ort zu haben – von den Informationen, die öffentlich zugänglich sind: Der Rapper hatte bisher keinen Auftritt in der Hauptstadt von Schweden und auch urlaubstechnisch gibt es dafür keine Indizien. Der 40-Jährige erwähnte die Großstadt allerdings in einem seiner älteren Tracks. In „IHNAMG – Ihr habt nicht an mich geglaubt“ aus dem 2012er Album KANACKIES rappte der gebürtige Offenbacher: „Die Weltreise kann beginnen vom Frankfurter Airport / Istanbul, Barcelona, London und New York / Ibiza, Miami / Paris und Hong Kong / Amsterdam, Tokio, nach Rom kommt Stockholm / Washington, Chicago Cho / City Mexiko / Berlin, Milano / Rio de Janeiro“.

Den gesamten Track „IHNAMG – Ihr habt nicht an mich geglaubt“ hier anhören:

Nicht die erste Zusammenarbeit mit Oddworld

Haftbefehl hatte erst kürzlich einen neuen Song mit dem Produzenten-Duo veröffentlicht. „Dünya garip“ erschien am 20. November um 23:59 Uhr und ist auf Türkisch gesungen.

Übersetzt bedeutet der Titel „Die Welt ist seltsam“ – ein Leitmotiv für das Stück, das von Heimatlosigkeit, Fremde und Entwurzelung erzählt.

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

