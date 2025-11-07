Charli XCX kündigt neue Single mit John Cale an

Charli XCX mit neuer Musik: „House“ entstand mit John Cale von The Velvet Underground und wird Teil des Soundtracks zur Neuverfilmung von „Wuthering Heights“.

Die Brat-Ära ist vorbei! Von der neuen Musik von Charli XCX dürfen wir Gegensätzliches erwarten, kündigt sie an – und bestätigt, dass sie am Soundtrack zur Neuverfilmung von „Wuthering Heights“ mitgewirkt hat.

Neue Single „House“ am 10. November

Bald erhalten Fans einen Vorgeschmack auf den neuen Sound, an dem der Hyper-Popstar gearbeitet hat: Charli XCX hat am 6. November eine neue Single angekündigt. „House“ soll am 10. November erscheinen und ist ein gemeinsames Werk mit John Cale von The Velvet Underground.

Die Künstlerin teilte auf Instagram einen Videoteaser zur Single. Dieser enthält an Horrorfilme erinnernde Soundeffekte und eindringliche Geigenklänge, und zeigt Charli XCX im Griff einer faltigen Hand. „Kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen?“, fragt eine unheilvolle Stimme, während ein rabenähnlicher Vogel auf dem Bildschirm aufblitzt.

Teil des Soundtracks für Neuverfilmung von „Wuthering Heights“

In den sozialen Medien bestätigte Charli XCX, dass sie von Regissuer Emerald Fennell gefragt worden sei, einen Song zum Soundtrack für die neue Filmfassung des Romans von Emily Brontë beizutragen. Fennell habe sie an Weihnachten 2024 angerufen, teilte sie mit. Dies habe sie inspiriert, an einer ganzen Reihe von Stücken zu arbeiten.

„House“ sei „die erste Singleauskopplung aus meinem Album für Emerald Fennells Adaption von ,Wuthering Heights‘“. In den sozialen Medien schrieb die „Brat“-Ikone in einer längeren Erklärung, sie habe sich „sofort“ inspiriert gefühlt, Musik für den Film zu komponieren.

Leidenschaft und Schmerz, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen

„Nachdem ich mich so intensiv mit meinem letzten Album beschäftigt hatte, freute ich mich darauf, mich in etwas völlig Neues, völlig Gegensätzliches zu stürzen“, schrieb sie auf Instagram. „Wenn ich an ,Wuthering Heights‘ denke, kommen mir viele Dinge in den Sinn. Ich denke an Leidenschaft und Schmerz. Ich denke an England. Ich denke an die Moore, ich denke an den Schlamm und die Kälte. Ich denke an Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.“

Zusammenarbeit mit John Cale von The Velvet Underground

In ihrem Post zum Song „House“ bezeichnete Charli XCX sich als „großen Fan“ von Velvet Underground und erinnerte sich an ein Zitat von Cale aus der Dokumentation über seine Band: „Jeder Song musste sowohl elegant als auch brutal sein.“

Charli XCX schrieb dazu: „Dieser Satz hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe ihn in meiner Notiz-App notiert und habe ihn mir von Zeit zu Zeit angesehen und darüber nachgedacht, was er damit gemeint hat.“ Der Satz sei ihr wieder in den Sinn gekommen, als sie die Musik für ,Wuthering Heights‘ komponierte. Sie habe beschlossen, den 83-Jährigen um seine Meinung zu bitten – und schließlich sei es zu einer Zusammenarbeit gekommen.

„Diese Stimme, so elegant, so brutal. Ich schickte ihm einige Songs, und wir begannen, speziell über ‚House‘ zu sprechen. Wir sprachen über die Idee eines Gedichts. Er nahm etwas auf und schickte es mir. Etwas, das nur John tun konnte. Und es war … nun, es brachte mich zum Weinen“, schrieb sie. „Ich bin so glücklich, dass ich mit John an diesem Song arbeiten durfte. Ich habe mich so darauf gefreut, ihn mit euch allen zu teilen, und habe voller Vorfreude still darauf gewartet.“