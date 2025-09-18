Ed Sheeran kündigt ein neues Album an – Konzert in München im Dezember 2025

Ed Sheeran bestätigt: Das Nachfolger-Album zu PLAY ist fast fertig

Ed Sheeran bleibt lieber auf Planet Erde. Rekorde knackt er auch mit beiden Füßen auf dem Boden.

Ed Sheeran hat nach eigenen Angaben die Gelegenheit abgelehnt, im Weltall ein Konzert zu spielen. Der Grund: Er habe „schreckliche Angst“.

„Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, ins All zu fliegen“, sagte der Sänger dem britischen Radiosender BBC Radio 2, für „einen ersten Auftritt im Weltall“. Wer ihm den Flug ins All samt Auftritt angeboten hatte, verriet Sheeran jedoch nicht.

Angst und Verantwortung als Gründe für Absage

Das Angebot habe er aber ausgeschlagen, weil ihm die Idee „schreckliche Angst“ mache, so Sheeran. „Mann, ich mache das nicht, ich habe Kinder. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wofür? Um einen Guinness-Weltrekord oder so etwas aufzustellen?“

Familie im Mittelpunkt

Dass seine Kinder aufgrund einer Leichtsinnigkeit von ihm keinen Vater mehr hätten, wolle er nicht riskieren, sagte Ed Sheeran. Der Popstar hat mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Neues Album PLAY veröffentlicht

Am 12. September ist das neue Album PLAY von Ed Sheeran erschienen. Im Rahmen dessen hat der UK-Artist auch weitere Live-Termine angekündigt, die ihn am 3. Dezember 2025 zwar nicht ins All, aber nach München führen.

Nächstes Album REWIND in Planung

Zudem befinde sich ein weiteres neues Album in Entstehung. REWIND wurde Sheeran zufolge gleichzeitig mit PLAY produziert und soll in den kommenden 18 Monaten erscheinen.

Rekorde in Düsseldorf statt im All

Zuletzt hatte Sheeran mit seinen Konzerten in Düsseldorf Anfang September mehrere Rekorde für die Merkur Spiel-Arena aufgestellt. Er trat in der Landeshauptstadt am 5., 6. und 7. September zum Finale seiner weltweiten „Mathematics“-Tour auf. Damit lieferte er das größte Konzertereignis in der Geschichte der Arena: Rund 195.000 Besucher:innen kamen insgesamt zu den drei Shows. Wenigstens in Düsseldorf konnte Sheeran also einen Rekord knacken – und das ganz gemäß den Gesetzen der Schwerkraft.