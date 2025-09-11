Ed Sheeran bricht in Düsseldorf drei Stadionrekorde

Ed Sheeran kündigt neuen Song mit John Mayer und Dave Grohl an

Ed Sheeran hat mit seinen Konzerten in Düsseldorf Anfang September mehrere Rekorde für die Merkur Spiel-Arena aufgestellt. Er trat in der Landeshauptstadt am 5., 6. und 7. September zum Finale seiner weltweiten „Mathematics“-Tour auf.

Größtes Konzertereignis in der Geschichte der Arena

Rund 195.000 Besucher:innen kamen insgesamt zu den drei Shows. Dort knackte der britische Popkünstler drei Rekorde: Wie „Stadionwelt“ berichtete, waren noch nie zuvor mehr Zuschauer:innen bei einem Einzelkonzert zu Gast in der Merkur Spiel-Arena. Darüber hinaus verzeichnete die Düsseldorfer Arena mit diesen drei Konzertabenden die höchste Gesamtbesucher:innenzahl, die sie je im Rahmen einer Tournee eines einzelnen Artists erreichte. Und drittens nutzten die drei Gigs erstmals die volle Kapazität der Merkur Spiel-Arena, indem Ed Sheeran seine Musik auf einer 360-Grad-Bühne präsentierte.

Besucher:innenchaos und überlastete Infrastruktur

Der Massenandrang in Düsseldorf sorgte aber auch für chaotische Zustände in Nordrhein-Westfalen: Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, führten die Besucher:innenströme zu erheblichen Problemen bei der Infrastruktur. Da zeitgleich die Messe „Caravan Salon“ stattfand, kam es in Düsseldorf zu einer dramatischen Verkehrssituation mit langen Staus, Chaos an den Parkplätzen und feststeckenden Shuttlebussen.

Bier für sieben Euro?

Der Lokalzeitung zufolge erreichten zahlreiche Fans das Stadion erst weit nach Konzertbeginn und äußerten ihren Unmut in den sozialen Netzwerken. Auch der Bierpreis von sieben Euro für 0,5 Liter, der über dem bei Fußballspielen von Fortuna Düsseldorf (5,50 Euro) liegt, wurde angemerkt.

Die „Rheinische Post“ berichtete von langen Fußwegen für Fans, wies aber auch auf das Sicherheitsmandat der Arenabetreibenden hin. Laura Becker, General-Managerin der Arena, erläuterte, dass eine Entzerrung der Massen aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen sei. Die Sicherheitsplanung für die Konzertabende sei erfolgreich gewesen.

Zwei neue Alben in der Mache

Am 12. September erscheint das neue Album PLAY von Ed Sheeran. Im Rahmen dessen hat der UK-Artist auch weitere Live-Termine angekündigt, die ihn am 3. Dezember 2025 nach München führen. Zudem befinde sich ein weiteres neues Album in Entstehung. REWIND wurde Sheeran zufolge gleichzeitig mit PLAY produziert und soll in den kommenden 18 Monaten erscheinen.