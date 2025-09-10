Ed Sheeran bestätigt: Das Nachfolger-Album zu PLAY ist fast fertig

Ed Sheeran fordert Regierung zu mehr Musik-Förderung für Kids auf

REWIND, wie die Platte wohl heißen wird, ist bereits längst in der Mache.

Ed Sheeran hat bestätigt, dass er bereits an einem weiteren Album arbeitet, das nach seinem kommenden Release PLAY erscheinen wird. PLAY wird am Freitag, dem 12. September 2025, herausgebracht und enthält unter anderem die Singles „A Little More“, „Azizam“, „Old Phone“ und „Sapphire“. Der Titel des nächsten Werks: REWIND.

Ed Sheeran: REWIND und PLAY entstanden zeitgleich

Der Sänger erklärte, dass REWIND und PLAY zeitgleich produziert wurden. „Wir haben PLAY zuerst fertiggestellt, weil es das aufregendste Projekt war“, so Sheeran gegenüber „The Sun“. Und weiter: „REWIND ist, ich würde sagen, noch etwa zwei Monate davon entfernt, vollständig fertig und bereit zu sein.“ Die Veröffentlichung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 18 Monate erfolgen.

Unterschiedliche Stile: Nostalgie trifft indische Kultur

Sheeran bezeichnet die beiden Alben als „Zwillingsalben“, betont jedoch ihre Unterschiede: „Eines ist stärker von der indischen Kultur inspiriert, das andere eher von Nostalgie. Sie schlugen unterschiedliche Wege ein.“

Trackauswahl für REWIND und PLAY

Auf die Frage, ob es schwierig war, die Tracks für die beiden Alben auszuwählen, antwortete er im Interview mit „The Sun“: „Überraschenderweise nicht, jedes Lied hat einen Zweck. Es geht nicht nur darum, zehn Singles zu haben. Songs wie „Azizam“ oder „Sapphire“ ergänzen Tracks wie „Old Phone“ und „A Little More“, sie geben dem Album eine Reise und eine Richtung.“

PLAY als Antwort auf schwierige Lebensphase

Sheeran beschrieb die Entstehung von PLAY dem Magazin gegenüber als Reaktion auf eine schwierige Phase seines Lebens: „Ich wollte Freude und Farbe schaffen und Kulturen entdecken, während ich auf Tour war. Ich habe das Album rund um die Welt aufgenommen und schließlich in Goa, Indien abgeschlossen.“