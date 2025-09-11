Ed Sheeran klärt auf: Kein dauerhafter Umzug in die USA geplant

Ed Sheeran: Polizei zieht ihm beim Singen auf der Straße den Stecker

Ed Sheeran dementiert US-Dauerumzug: Familie begleitet ihn nur auf Tour.

Ed Sheeran hat mit Spekulationen um einen dauerhaften Umzug in die USA aufgeräumt. In seinen Instagram-Stories am Dienstag (9. September) schrieb der Sänger, dass die Verlegung seiner Familie nach Amerika nur vorübergehend während seiner Touren erfolgt.

Missverständnis durch Podcast-Auftritt

Beim „2 Johnnies Podcast“ am Sonntag, den 7.September, erwähnte Sheeran: „Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen. Ich fühle mich, als wäre ich der Einzige, der nach Amerika zieht. Ich gehe dort auf Tour und habe eine Familie, also kann ich nicht ständig hin- und herreisen. Wir gehen und richten uns dort ein.“

Einige Medien und Fans interpretierten dies als dauerhaften Umzug, was der Brite jedoch in seinem Instagram-Post korrigierte: „Um Missverständnisse zu vermeiden: Ich ziehe nicht dauerhaft um. Ich tour mit meiner Familie und verlege mich nur vorübergehend auf den Kontinent, auf dem wir gerade unterwegs sind. Außerdem hat das nichts mit Steuern zu tun, ich zahle weiterhin in Großbritannien.“

Haus in New York

Doch auch wenn der Sänger erst kürzlich ein Haus in New York erworben hat, verbringt er angeblich den Großteil seiner Zeit weiterhin auf seinem Anwesen Sheeranville im englischen Suffolk mit seiner Frau Cherry Seaborn und den Töchtern Lyra und Jupiter.

In früheren Interviews, unter anderem mit „The Independent“ erwähnte Sheeran auch Pläne, in die Country-Musik zu wechseln – ein Grund dafür: Nashville sei sein Lieblingsort in den USA. Über seine kulturelle Identität erklärte er aber: „Ich sehe mich kulturell als irisch an, weil mein Vater aus Belfast stammt. Ich bin natürlich in Großbritannien geboren und aufgewachsen, aber meine ersten musikalischen Erfahrungen hatte ich mit irischer Traditionsmusik.“

Weiteres Album geplant

Ed Sheeran hat zudem bestätigt, dass er bereits an einem weiteren Album arbeitet, das nach seinem kommenden Release PLAY erscheinen wird. PLAY wird am Freitag, dem 12. September 2025, herausgebracht und enthält unter anderem die Singles „A Little More“, „Azizam“, „Old Phone“ und „Sapphire“. Der Titel des nächsten Werks: REWIND.