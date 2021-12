Ein Lied für Carrie Fisher: Tochter Billie Lourd erinnert an ihre verstorbene Mutter

Sonos One Gen2

Der kraftvolle Smart Speaker mit integrierter Sprachsteuerung. Der Sonos One sorgt für raumfüllenden Sound und kann mit der Stimme, der Sonos App, Apple AirPlay 2 und mehr gesteuert werden. Nutze zwei Speaker für Musik in 2 Räumen oder kombiniere zwei Sonos One zu einem Stereo-Paar für noch detailreicheren Sound.