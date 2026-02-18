Warum Martin Scorsese plötzlich in „The Mandalorian and Grogu“ auftaucht

Martin Scorsese und „Star Wars“ – eine Kombination, die niemand kommen sah.

Martin Scorsese betritt eine weit, weit entfernte Galaxis – zumindest mit seiner Stimme. Der Oscar-prämierte Regisseur übernimmt im kommenden Kinofilm „The Mandalorian and Grogu“ einen Voice-Cameo und leiht einem sogenannten Ardennianer seine Stimme.

Wer sind die Ardennianer?

Die Ardennianer sind eine vierarmige, humanoide Spezies, die Fans erstmals in „Solo: A Star Wars Story“ kennenlernen konnten. Dort gehörte der Pilot Rio Durant zur Crew rund um den jungen Han Solo – gesprochen von Jon Favreau, dem kreativen Kopf hinter der Disney+-Serie „The Mandalorian“. Ardennianer gelten als technisch versiert, schnell im Denken und dank ihrer vier Arme besonders geschickt im Umgang mit Raumschifftechnik und Waffen.

Der zweite Trailer zu „The Mandalorian and Grogu“ zeigt eine Marktplatz-Szene: Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, trifft dort gemeinsam mit Grogu auf einen vierarmigen Händler – im Original gesprochen von Scorsese.

Erster „Star Wars“-Kinofilm seit sieben Jahren

„The Mandalorian and Grogu“ markiert die Rückkehr der Saga auf die große Leinwand. Seit „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ gab es keinen neuen Kinofilm. Der Deutschlandstart ist für den 21. Mai 2026 angekündigt.

Inhaltlich soll der Film die Ereignisse nach der dritten Staffel von „The Mandalorian“ aufgreifen und den Konflikt zwischen imperialen Überresten und der Neuen Republik weiter zuspitzen. Im Zentrum stehen erneut der Kopfgeldjäger Din Djarin und sein Schützling Grogu, von Fans auch „Baby Yoda“ genannt.

Vor Scorsese war schon Herzog am Start

Es ist nicht das erste Mal, dass ein renommierter Filmemacher im „Star Wars“-Universum mitwirkt. Werner Herzog hatte in der ersten Staffel von „The Mandalorian“ eine Nebenrolle als „Der Klient“. Seine Figur setzte den zentralen Handlungsstrang um Grogu in Gang – inklusive des inzwischen ikonischen Satzes: „I would like to see the baby.“

Scorsese zu Gast

Martin Scorsese war schon oft in Gastrollen zu sehen, sowohl in eigenen Werken wie „Taxi Driver“ und „Casino“ als auch in fremden Produktionen. Zuletzt hatte er einen Cameo in Seth Rogens „The Studio“, der ihm eine Emmy-Nominierung einbrachte. Auch als Synchronsprecher war er bereits tätig, unter anderem als Kugelfisch Sykes im Animationsfilm „Große Haie – Kleine Fische“.