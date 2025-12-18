Mark Hamill: Dieser „Star Wars“-Satz ist sein absoluter Favorit

Mark Hamill verrät seine Lieblingszeile aus „Star Wars“. Welche ikonischen Sätze sich noch für immer festgesetzt haben, erfahrt ihr hier.

In den 1970ern spielte sich Mark Hamill als Luke Skywalker in der „Star Wars“-Saga in die Herzen von Millionen Fans. Der Jedi-Ritter ist wohl bis heute die Rolle, für die er am meisten in Erinnerung bleiben wird. Vor kurzem gab der Schauspieler ein Interview und wurde dabei nach seinem Lieblingsspruch von allen Charakteren gefragt, die er je verkörperte. Seine Antwort: eine wahre Kult-Zeile aus „Star Wars“.

Das ist Mark Hamills Lieblingszeile aus „Star Wars“

Viele Fans dürfte interessieren, welche Zeile der Luke-Skywalker-Darsteller aus dem Klassiker favorisiert. Im Zuge eines Interviews mit Ash Crossen vom Film-Magazin „Screen Rant“ wurde der Schauspieler nach der legendärsten Zeile all seiner Charaktere befragt. Er nannte den Satz: „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei“ aus den „Star Wars“-Filmen.

Für den Hauptdarsteller der Reihe sei das Besondere dabei, dass die Macher den Satz immer an eine andere Figur weitergaben. In jedem Film sagte ein anderer Charakter den Satz, wenn es für Luke Skywalker oder seine Gefährten brenzlig wurde.

Zurzeit als Synchronsprecher unterwegs

Der 74-Jährige ist demnächst auch wieder im Kino zu sehen, beziehungsweise zu hören. Im Animationsfilm „SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi“ wird er der Rolle des fliegenden Holländers seine Stimme leihen. Der Film ist ab dem 25. Dezember 2025 in den Kinos zu sehen.

Die 10 legendärsten Zitate aus „Star Wars“

Die „Star Wars“-Saga hat nicht nur Generationen von Fans geprägt, sondern auch unseren Sprachgebrauch nachhaltig beeinflusst. Diese zehn Zeilen sind längst Teil der Popkultur geworden.

1. „Möge die Macht mit dir sein“

Der wohl ikonischste Satz der gesamten Saga. Was als Abschiedsgruß begann, wurde zum universellen Glückwunsch für alle Lebenslagen – von Prüfungen bis Vorstellungsgesprächen.

2. „Ich bin dein Vater“

Die Plot-Twist-Bombe aus „Das Imperium schlägt zurück“ ließ 1980 Kinogänger:innen weltweit vom Sitz fallen. Darth Vaders Offenbarung an Luke gehört zu den schockierendsten Momenten der Filmgeschichte.

3. „Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation“

Obi-Wan Kenobis trockene Feststellung beim ersten Anblick des Todessterns – Understatement at its best.

4. „Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen“

Meister Yodas Weisheit über Entschlossenheit ist längst zum Motivationsspruch in Büros und Fitnessstudios geworden.

5. „Ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei“

Die inoffizielle Catchphrase der Saga taucht in praktisch jedem Film auf – meist kurz bevor alles schiefgeht.

6. „Das ist der Weg“

Die neueste Ergänzung zum „Star Wars“-Zitatenschatz aus „The Mandalorian“ hat sich erstaunlich schnell ins kollektive Gedächtnis gebrannt.

7. „Hello there!“

Obi-Wans lässiger Gruß an General Grievous wurde zum Meme und zeigt, dass auch in den dunkelsten Momenten Platz für einen coolen Auftritt ist.

8. „Jetzt ist es vorbei, Anakin! Ich stehe deutlich über dir!“

Obi-Wans dramatische Warnung auf Mustafar – die deutsche Übersetzung machte aus „high ground“ legendär-awkward „über dir stehen“.

9. „Rebellionen werden auf Hoffnung aufgebaut“

Jyn Ersos Worte aus „Rogue One“ fangen perfekt ein, worum es im „Star Wars“-Universum wirklich geht.

10. „Niemals sag mir, wie meine Chancen stehen“

Han Solos Reaktion auf C-3POs statistische Einschätzung zeigt: Manchmal ist Ignoranz der beste Copilot.