Einbruch bei Nicole Kidman und Keith Urban

Zugang zur Villa des Paares verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster.

Es ist keine gute Zeit, Hausbesitzer:in in Los Angeles zu sein: Erst rafften die Brände zahlreiche Häuser dahin, nun wurde bei Nicole Kidman und Keith Urban eingebrochen.

Personal verjagte Einbrecher

Auch die Schauspielerin und der Musiker wohnen in Los Angeles. Nun wurde das australisch-neuseeländische Paar Opfer eines Einbruchs, wie „TMZ“ von örtlichen Polizeibehörden erfahren haben will. Die Person soll sich am Wochenende vom 15. Februar über ein zerschlagenes Fenster Zutritt zur Villa verschafft haben. Weder Nicole Kidman noch Keith Urban waren zum Tatzeitpunkt zuhause. Stattdessen verjagte Personal der beiden den Unbefugten, als dieser Geräusche im Haus machte.

Darüber, ob etwas gestohlen wurde, gibt es keine Informationen. Verhaftungen gab es noch keine, doch die Ermittlungen laufen.

Nicole Kidman und Keith Urban kauften 370 Quadratmeter große Haus in Beverly Hills, Kalifornien, im Jahr 2008. Darüber hinaus besitzen die beiden jedoch auch noch ein Haus in Nashville, Tennessee, eine Wohnung in New York sowie zwei Häuser in Australien. Das Paar hat zwei Kinder, die noch daheim wohnen.

Nicole Kidman im Kino

Nicole Kidman ist derzeit mit dem Erotikthriller „Babygirl“ im Kino zu sehen. Mit dem Film ist sie bei der Gay And Lesbian Entertainment Critics Association sowie beim London Critics Circle Film für ihre Leistung nominiert, ferner wurde die bereits beim Palm Springs International Film Festival und den AACTA International Awards ausgezeichnet. Außerdem spricht sie im Ende 2024 bei Netflix erschienenen „Spellbound“ eine Rolle.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keith Urban veröffentlichte im September 2024 sein aktuelles Album HIGH, mit dem er noch auf Tour unterwegs ist. Er gastiert gerade mit mehreren Terminen in Las Vegas.