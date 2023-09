Amy Schumer löst mit Witz über Nicole Kidman einen Shitstorm aus

Schumer hatte via Social Media die Schauspielerin indirekt als unmenschlich bezeichnet. Das kam nicht gut an.

Komikerin Amy Schumer hat einen Shitstorm im Internet ausgelöst. Der Grund: Auf Social Media machte sie sich über Nicole Kidmans Art zu sitzen lustig. Ihre eigenen Fans kritisierten Schumer daraufhin.

In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post, teilte Schumer ein Bild von der Oscar-prämierten Schauspielerin. Darauf ist Nicole Kidman auf der Tribüne sitzend bei dem Tennisturnier der US-Open zu sehen. Anscheinend fand Schumer Kidmans Art zu sitzen sehr merkwürdig und kommentierte dies ironisch mit: „So sitzt ein Mensch.“

Amy Schumers Fans zeigen sich enttäuscht, die reagiert trotzig

Die Anspielung, dass Kidman eine Menschen imitierende Außerirdische oder Ähnliches sei, kam nicht gut bei Schumers Fans an. „Es ist unter deiner Würde, die Gefühle einer anderen Frau zu verletzen“, hieß es etwa in der Kommentarspalte von Schumers Beitrag. „Du versuchst deine eigenen Unsicherheiten wegen deines Aussehens zu überspielen, in dem du andere Frauen niedermachst“, kritisierte ein anderer Kommentar scharf.

Auf die Cyber-Bullying-Vorwürfe reagierte Amy Schumer mit einem Post, der ebenso wieder gelöscht wurde. Darin hieß es: „Ich möchte mich bei allen Leuten entschuldigen, die ich durch Nicole Kidmans Foto und die Anspielung, sie sei eine Außerirdische, verletzt habe. Ich werde die Darsteller der ‚Die wilden Siebziger‘-Show fragen, ob sie für mich Briefe schreiben, in denen sie um Vergebung für mich bitten.“ Der letzte Satz war eine Anspielung auf Mila Kunis und Ashton Kutcher, die in einem Schreiben versuchten, ihren Ex-Kollegen Danny Masterson zu verteidigen, der aber mittlerweile wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt wurde.

Wie Nicole Kidman auf den Eklat reagierte, ist bisher nicht bekannt. Gegenüber der britischen „Dailey Mail“ ließ ein Bekannter von ihr lediglich durchblicken, dass „für sie das Ganze nur albern“ sei und „es sie nicht berührt“.