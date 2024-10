Zu viele Orgasmen: Nicole Kidman musste „Babygirl“-Dreh unterbrechen

„Ich hasse es, das zu tun“: Kidman musste ihren Angaben zufolge zu viele Orgasmen vortäuschen.

In „Babygirl“ spielt Nicole Kidman eine Geschäftsfrau, die für eine Affäre mit einem Praktikanten ihre Karriere und Ehe aufs Spiel setzt. Dementsprechend leidenschaftlich-intensiv sollen auch viele Szenen des Films geworden sein. Diese allerdings zu drehen, stellte für die 57-jährige Hauptdarstellerin an manchen Tagen eine größere Herausforderung dar. Zu oft habe die Schauspielerin Orgasmen vortäuschen müssen: „Es gab Drehtage, an denen ich dachte: ‚Ich will keinen Orgasmus mehr haben‘“.

Schauspielkollegen sollten in der Pause Abstand halten

Ursprünglich habe Nicole Kidman das Projekt angenommen, da die Mimin genau solche Herausforderungen am Set mag. Dies verriet sie „The Sun“ im Interview. Allerdings habe sie der Dreh von „Babygirl“ teilweise so weit an ihre Grenzen gebracht, dass sie die Produktion kurzzeitig stoppen musste. Kidman habe Sexszenen sowohl mit Harris Dickinson, der der Praktikanten verkörpert, als auch Antonio Banderas, der den Ehemann spielt, filmen lassen. Der Trailer des Erotikdramas gibt bereits einen Vorgeschmack auf die sexuelle Spannung zwischen den dreien – doch hinter den Kameras soll es wohl anders ausgesehen haben.

Durch die Intensität beim Dreh habe Kidman oft zu ihren Co-Stars gesagt, dass sie ihr in den Pausen „nicht zu nahe“ kommen sollten: „Für mich war sie [die sexuelle Spannung] die ganze Zeit so präsent, dass es fast wie ein Burnout war.“ Sie habe das Filmen der intimen Momente an manchen Tagen sogar „gehasst“.

Hier der Trailer zu „Babygirl“:

„Babygirl“ ist nicht Nicole Kidmans erstes Filmprojekt, in dem sie mit herausfordernde erotischen Szenen konfrontiert wurde. Bereits 1999 verkörperte sie die Figur der Alice Harford in „Eyes Wide Out“, für den sie unter anderem eine Orgien-Szene mit ihrem damaligen Ehemann Tom Cruise drehen musste.

„Babygirl“ kommt am 30. Januar in die deutschen Kinos.