Einen Selfie-Kaffee, bitte: Hier kannst du dich selbst in Milchschaum verwandeln

Foto: Instagram/selfie_coffee. All rights reserved.

Latte-Art ist ja eigentlich schon ein alter Hut – jeder, der etwas Barista-Erfahrung hat, kann heutzutage einen krüppligen Schwan oder ein Blümchen in den Milchschaum schütten. Dein eigenes Gesicht auf einem Milchkaffee hast du aber vermutlich noch nicht gesehen, oder?

Oh, Asien! 😍😍😍

Natürlich, wo sonst erfinden kluge Menschen eine Methode, dem Lieblingsgetränk der Menschen eine noch persönlichere Note zu verleihen: In Singapur kannst du dir einen Kaffee mit deinem eigenen Gesicht bestellen – beste Strategie ever! Denn mal ehrlich, wer würde sich nicht davon geschmeichelt fühlen, sich selbst in der Tasse wiederzusehen?

Das Prinzip ist simpel: Du schießt im Café ein Foto von dir oder lädst ein Bild über deine Social-Media-Kanäle hoch, ein Automat erledigt den Rest. Die Maschine druckt das Bild mithilfe von Lebensmittelfarbe in den dicken Milchschaum – fertig ist der Koffeinschmeichler.

A post shared by selfieCoffee (@selfiecoffee) on Aug 19, 2015 at 6:28am PDT

Das „Selfie Coffee“-Franchise hat bereits nach Malaysia und Taiwan expandiert. Vielleicht gibt es die Milchschaumbildchen ja auch schon bald bei uns. Wir wären jedenfalls stark dafür, es lässt sich damit nämlich auch hervorragend Quatsch machen: