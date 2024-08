Eklat am Flughafen: Bebe Rexha erhebt schwere Vorwürfe gegen Lufthansa-Mitarbeiter

Bebe Rexha behauptet, von einem Lufthansa-Mitarbeiter am Münchner Flughafen bedroht worden zu sein.

Bebe Rexha wollte am Sonntag (13. August) eigentlich einfach in ihre US-amerikanische Heimat New York City fliegen. Die Sängerin mit albanischen Wurzeln behauptet, dass sie bei einer Routinekontrolle auf Albanisch mit einem Lufthansa-Mitarbeiter gesprochen habe, den sie aufgrund seines Aussehens für einen Albaner hielt.

Sie fragte ihn, wo sie ihr Ticket abholen könne. Diese vermeintlich harmlose Frage führte laut Rexha jedoch zu einer Eskalation.

In ihrer Instagram-Story schilderte die Popsängerin, dass der Mitarbeiter ihr nicht nur nicht weiterhalf, sondern auch eine ablehnende Haltung einnahm, die schließlich dazu führte, dass sie aus dem Flug ausgeschlossen wurde. Was genau der Mitarbeiter gesagt habe, ist bislang nicht bekannt.

Sie fühlte sich bedroht und psychisch missbraucht, da sie den Eindruck hatte, der Mitarbeiter habe seine Machtposition ausgenutzt, um sie zu diskriminieren.

Bebe Rexha erhob in ihrer Instagram-Story den Vorwurf, dass es sich bei dem Vorfall um ein „Hassverbrechen“ handelte. Sie glaubt, dass ihre albanische Herkunft der Auslöser für die negative Behandlung durch den Lufthansa-Mitarbeiter war.

Die gebürtige US-Amerikanerin, die über 12 Millionen Follower auf Instagram hat, nutzt ihre Plattform, um auf das Erlebte aufmerksam zu machen. Viele ihrer Fans zeigten sich besorgt und solidarisch, während andere die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe diskutierten.

Lufthansa hat in einer ersten Reaktion betont, dass das Unternehmen Diskriminierung in keiner Form dulde. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass man in direktem Kontakt mit Bebe Rexha stehe, um die Situation aufzuklären. Lufthansa wolle den Vorfall umfassend intern untersuchen.

Es wurde jedoch auch klargestellt, dass die Sängerin ihren Flug schlussendlich wie geplant angetreten habe. Dies widerspricht ihrer anfänglichen Aussage, dass sie vom Flug ausgeschlossen worden sei. Trotz dieser Diskrepanz bleibt die Sängerin bei ihrer Forderung nach einer gründlichen Untersuchung und betont, dass eine einfache Entschuldigung nicht ausreichend sei.

Von Guetta bis Gomez

Bebe Rexha, die mit bürgerlichem Namen Bleta Rexha heißt, wurde 1989 in New York geboren und hat albanische Wurzeln. Ihre Eltern stammen aus Mazedonien und Albanien. Sie ist bekannt für ihre erfolgreichen Kooperationen mit Künstlern wie David Guetta, Selena Gomez, Rihanna und Eminem. Neben ihrer Gesangskarriere hat sie auch als Songwriterin zahlreiche Hits für andere Künstler geschrieben.