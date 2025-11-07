Lena Meyer-Landrut sorgt mit Emojis auf Instagram für Aufregung

Lena im Blind Date: „Deutschpop ist für mich eine Hassliebe“

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Was wir uns von Deutschlands neuem Promi-Traumpaar wünschen

Monatelang herrschte Funkstille – jetzt meldet sich Lena Meyer-Landrut zurück. Ihr leiser Kommentar zu Tutty Tran bewegt viele Fans.

Ein Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut: Seit Sommer 2024 hatte man nichts mehr von der Sängerin gehört. Nun ist sie zurück auf Instagram.

Zuletzt hatten Fans die deutsche Sängerin und ESC-Gewinnerin am 25. Juli 2024 in Wolfsburg auf der Bühne gesehen. Kurz darauf sagte sie alle weiteren Termine ihrer Tour „Loyal to Myself“ ab. In einem Instagram-Statement sprach sie von gesundheitlichen Problemen und „Schmerzkrämpfen“.

Rassistischer Angriff auf Tutty Tran

Seitdem war es still um die 34-Jährige – bis jetzt. Sie kommentierte einen Post des Comedians Tutty Tran, in dem er über einen rassistischen Angriff auf ihn berichtete. „Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe“, schrieb Tran zu einem Foto, auf dem er mit seinen Verletzungen zu sehen ist. Dabei sprach er sich klar gegen Rassismus sowie für Austausch und Respekt aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gebrochenes Herz-Emoji

Unterstützung erhielt er nicht nur von zahlreichen Fans, sondern auch von Lena Meyer-Landrut. Sie hinterließ ein gebrochenes Herz-Emoji und ein trauriges Emoji in den Kommentaren. Dies blieb nicht lange unbemerkt: Nach sechs Stunden markierten über 180 Personen den Kommentar mit „Gefällt mir“.

Sonst ist es weiter ruhig um Lena Meyer-Landrut

Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal hat sie sich bislang jedoch nicht zurückgemeldet. Dort herrscht weiterhin Funkstille. Ihr letzter Post stammt vom 20. Juli 2024. Im August dieses Jahres vergab sie zumindest ein Like für einen Post von Lebensgefährte Mark Forster, der darin eine neue Single ankündigte.

Auch musikalisch ist es zuletzt ruhig um Meyer-Landrut geworden. Im März 2023 erschien das Lied „Timeline“ gemeinsam mit Trettmann. Im Februar 2024 nahm sie an der siebten Staffel von „Wer stiehlt mir die Show?“ teil und gewann das Staffelfinale. Ende Mai 2024 erschien schließlich nach fünfjähriger Pause Meyer-Landruts sechstes Studioalbum LOYAL TO MYSELF.