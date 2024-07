Kylie Minogue begeistert mit Bebe Rexha und Tove Lo

Hört bei uns ihren potenziellen Sommer-Hit „My Oh My“.

Das Trio hat den neuen Track eine Woche lang angeteasert, und die Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung warten lassen. „My Oh My“ besticht durch den unverkennbaren „La la la“-Refrain von Kylie Minogue, eine hämmernde Basslinie und einen verspielten Text.

Produziert wurde der Song von Steve Mac, der unter anderem bereits mit Calvin Harris, Little Mix und Ed Sheeran zusammengearbeitet hat. Der mitreißende Sommerhit ist dazu bestimmt, zum Tanzen anzuregen.

Featuring Bebe Rexha und Tove Lo

Tove Lo, die in Schweden geborene und in Los Angeles lebende Künstlerin, feierte 2014 mit ihrem Debütalbum QUEEN OF THE CLOUDS internationale Erfolge. Ihr letztes Studioalbum DIRT FEMME erschien 2022. Die Sängerin hat mit zahlreichen Künstlern wie Coldplay und Major Lazer zusammengearbeitet und Musik für Lorde und Zara Larsson geschrieben. Im letzten Monat veröffentlichte sie die Dance-EP „Heat“ mit SG Lewis.

Bebe Rexha veröffentlichte im Mai ihre neue Single „Chase It (Mmm Da Da Da)“. Das Stück folgt auf ihr drittes Studioalbum BEBE und den Hit „I’m Good (Blue)“. Im letzten Sommer tat sie sich erneut mit David Guetta für den Song „One In A Million“ zusammen.

Kylie Minogue als Headliner beim BST Hyde Park Festival

Kommenden Samstag (13. Juli) kehrt Minogue nach London zurück, um beim BST Hyde Park Festival als Headliner aufzutreten. Dies wird ihre erste Live-Show in Großbritannien in diesem Jahr sein.

Die Sängerin wird beim Festival zusammen mit Marina, Anitta, Ella Henderson, Altégo, Tom Rasmussen, Fred Roberts, Blusher, Say Now und Grace Gachot auftreten.

Ein erfolgreiches Jahr

Das Jahr 2023 war bereits ein Triumph für Kylie, mit der Veröffentlichung ihres Nummer-1-Albums TENSION und dem Hit „Padam Padam“. 2024 setzt diesen Erfolg fort: Kylie wurde mit dem Global Icon Award bei den BRITs ausgezeichnet, gewann einen Grammy für die beste Pop-Tanzaufnahme für „Padam Padam“, nahm an der Met Gala teil, beendete ihre erste Las Vegas Residency und trat beim WeHo Pride auf.

Zudem veröffentlichte sie „Midnight Ride“ in Zusammenarbeit mit Orville Peck und Diplo. Sie ist die einzige Musikerin, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten ein Nummer-1-Album und Top-10-Singles im Vereinigten Königreich hatte.