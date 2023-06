Bebe Rexha verletzt, nachdem Konzertbesucher sein Handy nach ihr warf

Das Wurfgeschoss traf die Pop-Sängerin am Kopf. Die Wunde musste genäht werden.

Bebe Rexha ist bei ihrem Konzert im Pier 17 in New York am Sonntag (18. Juni) mit einem Handy, das ein Konzertbesucher in Richtung Bühne schleuderte, am Kopf verletzt worden. Nachdem das Telefon sie erwischte, ging die Pop-Sängerin zu Boden. Eine Gruppe an Crew-Mitgliedern kam auf die Bühne geeilt, um ihr zu helfen. Schließlich musste Rexha die Stage verletzt verlassen.

Die Wunde musste im Anschluss genäht werden. Und der Mann, der das Handy nach ihr warf, wurde später identifiziert und festgenommen. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

So reagieren die Fans von Bebe Rexha auf den Angriff

Die Fans der 33-Jährigen haben auf Social Media ihr Entsetzen über die Attacke und ihre Unterstützung für die Sängerin kundgetan.

„Hier wird Bebe Rexha aus dem Veranstaltungsort in NYC eskortiert […]. Wir hatten alle eine verdammt gute Zeit, Bebe auch, wir hatten alle einen Mordsspaß, ich meine, wer macht sowas überhaupt??? Wir hoffen, dir geht’s gut“, schrieb ein Konzert-Besucher.

„Bebe Rexha ist nett und unproblematisch, trotzdem bekommt sie immer noch unbegründeten Hass auf Social Media ab und gerade eben wurde ohne Grund ein Handy nach ihr geworfen, ich meine, was ist falsch mit dir!! Du verdienst was Besseres Bebe“, postete ein anderer User.

„Das ist das, was Bebe Rexha tut, Leute glücklich machen, ihnen die Zeit ihres Lebens bereiten. DAS IST ALLES, ihr seid ekelhaft dafür, dass ihr sie so hasst UND JETZT AUCH NOCH DINGE NACH IHR WERFT“, sagt eine Nutzerin als Kommentar zu einer Fan-Aufnahme des Konzerts.

Bebe Rexha ist aktuell mit ihrer „Best F’n Night Of My Life“-Tour unterwegs. Ein Konzert in Deutschland steht dabei auch auf dem Plan: Am 30. Juli spielt sie in der Live Music Hall in Köln.