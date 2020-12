Elliot Page: Seine Frau ist „so stolz“ auf sein transgender-Outing

Ellen Page heißt jetzt ganz offiziell Elliot Page. Der Schauspieler hat sich in den sozialen Netzwerken als transgender geoutet und dazu auch gleich den Namenswechsel sowie die Präferenz der männlichen Pronomen bekanntgegeben.

Auf den Instagram-Post des 33-jährigen Kanadiers gab es viel positive Rückmeldung. Darunter auch seine 26-jährige Ehefrau, die Choreografin und Tänzerin Emma Portner. Sie schrieb auf ihrem Instagram-Kanal: „Ich bin so stolz auf Elliot Page. trans, queere und nichtbinäre Menschen sind ein Geschenk an diese Welt. […] Elliots Existenz ist ein Geschenk an und für sich. Scheine weiter, süßer E. Ich liebe dich so sehr.“

Ihre Nachricht erschien nur kurze Zeit nachdem der „Juno“- und „The Umbrella Academy“-Star das öffentlich machte, was ihm so wichtig ist: „Hi Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich transgender bin, meine Pronomen sind he/they und mein Name lautet Elliot. Ich bin glücklich, dies schreiben und hier sein zu können und an diesem Punkt in meinem Leben angekommen zu sein. […] Ich kann euch gar nicht sagen wie wunderbar es sich anfühlt, endlich lieben zu können, wer ich bin.“