Elliot Page eröffnet Shakespeare-Stück mit trans Besetzung

Elliot Page eröffnet im Juli in London „As You Like It“ – Shakespeares Klassiker wird exklusiv mit trans und nonbinären Schauspieler:innen besetzt. Tickets und Livestream verfügbar.

Der Schauspieler Elliot Page wird die Adaption von Shakespeares „As You Like It“ in London eröffnen. Das Theaterstück soll ausschließlich mit trans und nonbinären Schauspieler:innen besetzt werden.

Das Projekt wird geleitet vom „Trans What You Will“-Theater. Page wird zur Premiere am 24. Juli nach London in das Space Theatre kommen, um die Einführung zu leiten. Die gesamte Produktion soll ebenfalls per Livestream gezeigt werden.

Worum geht es in „As You Like It“?

Shakespeares Theaterstück „As You Like It“ (dt. „Wie es euch gefällt“) dreht sich um ein Mädchen namens Rosalind, die in den Wald Arden flieht, um dort ihren vertriebenen Vater zu finden. Auf der Flucht verkleidet sie sich als Mann und gibt sich den Namen Ganymede. Im Wald trifft sie auf Orlando, der in sie verliebt ist – ohne zu erkennen, dass es sich um Rosalind handelt, aufgrund ihrer Verkleidung. Sie versucht, Orlando mithilfe eines Rollenspiels dabei zu helfen, seine Liebe einzuordnen, wobei sich die beiden noch tiefer ineinander verlieben. Gegen Ende gibt sie sich als Rosalind zu erkennen – beziehungsweise erklärt, sie könne Rosalind durch Magie in den Wald bringen.

Das im 16. Jahrhundert von Shakespeare geschriebene Stück beschäftigt sich bereits mit Geschlechteridentitäten und gleichgeschlechtlichen Beziehungsdynamiken.

Elliot Page über das Stück

Auch Elliot Page äußert sich zum Stück: „Shakespeare hat Figuren geschaffen, die sich einer einfachen Kategorisierung entziehen, lange bevor wir überhaupt Begriffe dafür hatten – und das ist heute so aktuell wie eh und je.“

„‚Trans What You Will‘ beweist, dass diese Geschichten schon immer zu uns gehört haben, und es ist mir eine Ehre, dieses Projekt zu unterstützen. Ich kann es kaum erwarten, dies mit dem Publikum zu teilen.“

Der Schauspieler, bekannt für Filme wie „Juno“, „X-Men“ und „Inception“, ist selbst transgender. Er nutzt seine Plattform, um Diskriminierung und Gewalt gegen die Trans-Community sichtbar zu machen.

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Trans-Rechte in Großbritannien

Das neue Theaterstück soll im Juli in London aufgeführt werden und genau das bewirken. Die Rechte von trans Personen in Großbritannien wurden zuletzt deutlich eingeschränkt. Ein Gerichtsbeschluss aus 2025 verbietet es trans Menschen öffentliche Toiletten entsprechend ihrem Geschlecht zu nutzen, mit dem sie sich identifizieren, und zwingt sie die Toiletten ihres biologischen Geschlechts aufzusuchen.

Regie

Die Regie des Theaterstücks übernimmt Phoebe Kemp, ebenfalls nonbinary. Kemp sagt: „Ich freue mich riesig, wieder eines von Shakespeares geschlechtsübergreifenden Stücken für ‚Trans What You Will‘ zu inszenieren! Ich bin total gespannt darauf, mich mit all den queeren Aspekten und der Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen in „Wie es euch gefällt“ auseinanderzusetzen. Die Trans-Community ist weltweit nach wie vor zunehmender Unterdrückung ausgesetzt, und die Möglichkeit, dem mit Freude entgegenzuwirken, ist mir eine Ehre. Ich kann es kaum erwarten, euch allen zu zeigen, was wir auf die Beine stellen!“

Kemp hat bereits bei der Produktion von Shakespeares „Twelfth Night“ Regie geführt, die ebenfalls eine Produktion von „Trans What You Will“ ist. Das Stück feierte im Juli 2025 in Barcelona Premiere, die Ticketeinnahmen gingen an die Trans-Charity Not A Phase.

Tickets und Termine

Das Stück feiert am 24. Juli Premiere im The Space Theater; Previews sind am 22. und 23. Juli möglich. Die Tickets für die Vorstellungen von „As You Like It“ sind ab sofort verfügbar. Die offenen Plätze werden im Rahmen einer kostenlosen Verlosung für Personen unter 25 Jahren vergeben, vorrangig über LGBTQ+-Jugendorganisationen.