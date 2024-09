Elton John nach Infektion auf einem Auge blind

Elton John musste den Sommer zuhause verbringen, um sich auszukurieren.

Ein wichtiger Teil von Elton Johns Look sind seine auffälligen Brillen. Hinter diesen verbarg der Sänger zuletzt eine schwere Augeninfektion.

Auf einem Auge teilweise blind

In den Sozialen Medien teilte Elton John Gesundheitsupdates. „Den Sommer über hatte ich mir einer schweren Augeninfektion zu kämpfen. Diese hat leider dazu geführt, dass ich auf einem Auge nur noch eingeschränkt sehen kann“, schrieb der Musiker. „Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber es ist ein extrem langsamer Prozess. Es wird einige Zeit dauern, bis die Sehkraft auf dem betroffenen Auge zurückkehrt.“ Der 77-Jährige drückte außerdem Dank gegenüber seinen Ärzt:innen, dem Pflegepersonal und seiner Familie aus, „die sich in den vergangenen Wochen so gut um mich gekümmert haben“.

Nachdem er sich die Infektion zugezogen hatte, verbrachte Elton John den Sommer also in Ruhe zuhause, um sich zu erholen. Bezüglich seines Fortschritts sei er positiv gestimmt, so der Text-Post. Auf die öffentliche Stellungnahme des Musikers zu seiner Gesundheit erhielt er zahlreiche Zusprüche anderer Prominenter. So meldeten sich unter anderem Donatella Versace, Billy Porter, Hannah Waddingham und Chappell Roan.

Elton John immer wieder angeschlagen

Elton John hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So hatte er in den vergangenen Jahren beispielsweise mehrere Stürze, von denen einer zu Hüftproblemen und einer Operation führte. Mitunter wegen solcher Einschnitte kündigte der britische Sänger 2019 an, sich nach über 50 Jahren im Showgeschäft von der Bühne zurückzuziehen. Die „Farewell Yellow Brick Road“-Tour zog sich aufgrund der Pandemie bis ins vergangene Jahr, ein Comeback schließt John aus.