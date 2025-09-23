Nach Wette: Elton John schenkt Lola Young sein Haus

Elton John hört sich nicht gerne seine eigene Musik an

Was Elon Musk mit Elton John, Musik und Moschusochsen gemeinsam hat

Weil ihr Song „d£aler“ nicht an der Chartsspitze thront: Elton John übergibt Lola Young die Schlüssel zu seinem Anwesen.

Eigentlich wollte Elton John Lola Young nur unterstützen, als er sein Haus in einer Wette aufs Spiel setzte. Doch nun muss er wohl die Konsequenzen tragen. Die Wette: Wenn Youngs Song „d£aler“ nicht die Chartsspitze erreicht, bekommt sie die Schlüssel zu seinem Anwesen. Bislang hat der Track lediglich Platz 27 der UK-Charts erreicht – folglich hatte John sein Wort zu halten.

Elton John: „Ich und meine große Klappe“

Auf Instagram teilten die beiden Artists am Sonntag (21. September) einen Clip der Schlüsselübergabe. „Es sollte besser schnell gehen, aber in der Zwischenzeit gebe ich dir die Schlüssel zum Haus“, sagte John in dem Kurzvideo, während er einen Arm um Young legte. Die 24-Jährige reagierte trocken: „Ich habe darauf gewartet.“

Doch der Musiker ließ sich seinen Humor nicht nehmen: „Aber können wir ab und zu über Nacht bleiben?“, fragte er. „Nein, tut mir leid, es gehört jetzt mir“, antwortete Young daraufhin grinsend. Elton John zeigte sich vermeintlich reumütig: „Ich und meine große Klappe.“

Elton John schwärmt von Lola Youngs Musik

Alles begann im Juli 2025, als Elton John Youngs Song „d£aler“ in seiner Apple-Music-Show „Rocket Hour“ als „den größten Hit, den ich seit Jahren gehört habe“ feierte. Er verkündete in diesem Zuge auch seine Haus-Wette und unterstützte die Musikerin seither auf Social Media. Und jetzt eben auch mit der Wetteinsatz-Einlösung.

Auch wenn „d£aler“ noch nicht die Chartsspitze erreichte, ist er für Elton John längst groß. In „Rocket Hour“ schwärmte er: „Es ist unglaublich, es ist der größte Hit, den ich seit Jahren gehört habe. Ich bin so stolz auf dich, nach allem, was du durchgemacht hast. Du wirst eine großartige Karriere vor dir haben.“

Lola Youngs Album I’M ONLY F**CKING MYSELF erschien am 19. September. Es ist die dritte Platte der Londonerin.