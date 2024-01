Elton John und Bernie Taupin werden mit dem Gershwin Prize geehrt

Die Briten lernten sich 1967 kennen, arbeiten seitdem zusammen und können nun den nächsten Erfolg verbuchen.

Elton John und Bernie Taupin werden mit dem renommierten Gershwin Prize for Popular Song der Library of Congress (LOC) ausgezeichnet. Die LOC vermeldete die Neuigkeit am Dienstag, den 30. Januar. Die Preisverleihung wird mit einem Konzert in Washington, D.C., am 20. März gefeiert. Der Gershwin Prize würdigt Künstler:innen, die „Einfluss, Wirkung und Leistung im Bereich von populären Liedern“ zu verzeichnen haben.

Carla Hayden, Leiterin der LOC, äußerte sich in einer Pressemitteilung wie folgt dazu: „Elton John und Bernie Taupin haben einige der unvergesslichsten Songs unseres Lebens geschrieben. Ihre Karrieren zeichnen sich durch die Qualität und die breite Anziehungskraft ihrer Musik sowie ihren Einfluss auf ihre Kollegen aus. Vor mehr als 50 Jahren kamen sie von jenseits des Teichs, um Amerikaner und weltweit das Publikum mit ihren wunderschönen Songs und Rockhymnen zu begeistern.“

Große Ehre für Elton John und Bernie Taupin

Elton John zeigt sich begeistert, diesen Preis neben Taupin entgegenzunehmen. „Ich schreibe seit 56 Jahren Songs mit Bernie, und wir hätten nie gedacht, dass uns eines Tages eine solche Ehre zuteilwerden könnte“, sagte er in seiner offiziellen Erklärung. „Es ist eine unglaubliche Ehre, dass zwei Briten auf diese Weise anerkannt werden. Ich fühle mich sehr geehrt.“

Während John seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, zog sein Schreibpartner es oft vor, im Hintergrund zu bleiben. Taupin sagte 2023 bei seiner Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ gegenüber „Billboard“: „Es ist lustig, denn ich bezeichne mich nicht als Songwriter. Ich bin im Grunde genommen nur ein Kerl, der Geschichten schreibt.“ Über den Gershwin Prize freut sich der 73-Jährige dennoch, wie er in einem Statement klar macht: „Ich bin absolut begeistert, den Preis annehmen zu können.“

Mehr zum Gershwin Prize

Die Library of Congress hat den Preis 2007 ins Leben gerufen. Er ist nach dem amerikanischen Songwriter-Duo George und Ira Gershwin benannt. Die 2023er Preisträgerin war Joni Mitchell. Zu den Geehrten gehörten zuvor auch Lionel Richie, Garth Brooks, Willie Nelson, Stevie Wonder und Paul McCartney.

Der Texter und der Komponist

Das Duo lernte sich 1967 kennen – durch eine Anzeige mit den Worten „Komponist sucht Texter“, auf die sich Taupin bewarb. Daraus sollte sich eine über sechs Jahrzehnte lange Zusammenarbeit entwickeln. In der „Songwriter’s Hall of Fame“ wurde ihr Arbeiten so homogen beschrieben, dass „Taupin John einen Text vorlegen und der innerhalb einer Stunde dazu komponieren konnte“. Ihr 1997er Hit „Candle in the Wind“ hält zum Beispiel den Rekord als meistverkaufte physische Single aller Zeiten.