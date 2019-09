Elton John wird mit eigener Briefmarkenserie geehrt

Der britische Sänger Elton John wird mit einer eigenen Briefmarkenserie geehrt. Die Marken zeigen die Cover erfolgreicher Alben wie HONKY CHATEAU und GOODBYE YELLOW BRICK ROAD. Aber auch legendäre Live-Shows wurden als Motive ausgewählt, etwa die Auftritte 1973 im Londoner „Hammersmith Odeon“ und 2018 im New Yorker „Madison Square Garden“.

Ein Sprecher der „Post Royal Mail“ begründet die Ehrung des 72-jährigen Sängers damit, dass er einer der erfolgreichsten britischen Solokünstler aller Zeiten sei und einige der bekanntesten Songs auf der ganzen Welt produziert habe.

The #EltonJohn Collection salutes one of the biggest-selling and most influential artists in the history of popular music. https://t.co/3soc7u14g2@eltonofficial pic.twitter.com/6surjewI6R

— Royal Mail (@RoyalMail) September 3, 2019