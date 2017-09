Emmys: Das sind die besten Serien des Jahres 2017

Die Emmy-Verleihung ist das TV-Gegenstück zu den Oscars. Hier gewinnen die vermeintlich besten Serien der Welt, natürlich primär bezogen auf den US-Markt. In Los Angeles wurden die Awards in der Nacht zu Montag verliehen, zu den großen Siegern gehören „Veep“ und „The Handmaid’s Tale“. „Veep“ wurde bereits zum dritten Mal in Folge als beste Comedy-Serie des Jahres ausgezeichnet, „The Handmaid’s Tale“ gewann als 2017 erstmals gestartete Serie den Preis für beste Drama-Serie und damit die Königskategorie. Die Serie, deren Hauptdarstellerin Elisabeth Moss auch einen Award gewann, startet in Deutschland ab dem 4. Oktober exklusiv bei Telekom EntertainTV.

Die restlichen Gewinner in den wichtigsten Kategorien findet Ihr hier. Freuen können sich vor allem auch die Macher von „Big Little Lies“. Die Sendung gewann den Award für die beste Mini-Serie, Laura Dern und Nicole Kidman heimsten Preise für ihre Leistungen darin ein.