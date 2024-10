„Big Little Lies“: So steht es laut Reese Witherspoon um die dritte Staffel

„Ich möchte wirklich Staffel 3 haben. Nicole [Kidman] und ich haben darauf gewartet“, so die Schauspielerin.

Fans von Madeline Martha Mackenzie, Celeste Wright & Co. sollten jetzt genau aufpassen. Es gibt nämlich Neuigkeiten zur HBO-Miniserie „Big Little Lies“. Hauptdarstellerin Reese Witherspoon hat in einem Interview verraten, dass die Zeichen für eine kommende, dritte Staffel weiterhin gut stünden.

Alles hängt von Autorin Moriarty ab

Fünf Jahre ist es her, dass die zweite Staffel ihre Premiere feierte und bei Kritiker:innen wie Zuschauenden überdurchschnittlich gut abschnitt. Schon zu Beginn von 2024 hatten sowohl Nicole Kidman als auch Witherspoon angedeutet, dass man an der nächsten Staffel Arbeit arbeite. Nun konkretisierte die 48-Jährige gegenüber „E! News“, dass nur noch neues Material von „Big Little Lies“-Autorin Leanne Moriarty fehle: „Nicole und ich haben gewartet. Wir warten auf Leanne Moriarty. Sie wird sehr bald etwas abliefern. Wir sind zurück bei der Originalautorin und wir werden zurück zu den Originalfiguren finden.“

Hier könnt ihr das Interview mit Reese Witherspoon sehen:

Die Geschichte rund um das wegen eines Mordes aus den Fugen geratene Leben von Müttern aus der kalifornischen Oberschicht und ihrer Eliteschule-Kinder könne durch das fortgeschrittene Alter der Schüler:innen eine neue Facette erhalten: „Es ist spannend, weil ich glaube, dass die Kinder jetzt ein bisschen älter sind. Das könnte also ein weiteres Element sein. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht gelesen.“

Auch Zoë Kravitz, Co-Star von Kidman und Witherspoon, teilte im August „People“ mit, dass sie „wie alle anderen auch“ einer dritten Staffel gespannt entgegenblicke: „Ich warte am Telefon und warte darauf, dass das Drehbuch fertig wird.“