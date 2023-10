John Friedmann und Florian Simbeck werden für neue Sendung in ihre altbekannten Rollen schlüpfen.

In den 90er-Jahren machten sich John Friedmann und Florian Simbeck als das Comedy-Duo Erkan und Stefan einen Namen. Erst 2006 beendeten die beiden ihre TV-Zeit als Prolls in Jogginganzügen. Doch nun soll es ein richtiges Comeback von „Erkan und Stefan“ im Fernsehen geben – und zwar für die TV-Show „Forsthaus Rampensau Germany“.

Bei dem Format handelt es sich um eine Realityshow, in der es darum geht, dass sich insgesamt 18 Kandidat:innen auf einem Selbstversorgerhof durchschlagen müssen. Dabei gilt es Wissens- und Geschicklichkeitsspiele zu bestehen, um schließlich ein Preisgeld abzusahnen.

Die Sendung geht am 8. Dezember via Joyn Plus+ an den Start und wird insgesamt sieben Episoden beinhalten. Weitere Teilnehmer:innen bei „Forsthaus Rampensau Germany“, die bereits bekannt sind: Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj sowie Sängerin Jasmin Herren mitsamt Partner Philipp Bender.

Nie ganz weg vom Fenster: Schon 2018 waren Friedmann und Simbeck erstmals wieder seit 2006 in ihren bekannten Rollen als Erkan und Stefan bei der Sat.1-Show „Luke! Die 2000er“ zu sehen. Danach folgten weitere, lose Auftritte sowie ein eigenes Twitch-Format.