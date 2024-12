„ZDF Magazin Royale“: Sendeverbot einer Folge

Böhmermann durfte nicht über Gedankenkontrolle sprechen und beschwerte sich stattdessen über das fehlende Rückgrat anderer.

Eigentlich wollte das „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann Anfang November 2024 eine Sendung über Verschwörungsmythen und unheilvolle Formen von Therapie ausstrahlen. Doch die ZDF-Programmdirektorin zog einen Strich durch die Rechnung. Die Folge wurde nicht veröffentlicht.

Programmdirektorin verbietet Ausstrahlung

Die Ausstrahlung war für den 8. November 2024 angesetzt. Doch laut den Informationen des „Spiegel“ habe die Programmdirektorin Nadine Bilke diesen Plan einige Tage zuvor verhindert. Angeblich habe sie bei Jan Böhermann angerufen und die Veröffentlichung untersagt.

Den Recherchen des „Spiegel“ zufolge sei es nicht normal, dass die Programmdirektion von allein eine ganze Sendung überprüft. Normalerweise geschehe so etwas erst, wenn untergeordnete Instanzen sich nicht sicher sind, ob man so etwas veröffentlichen kann. Beispielsweise, um negative Folgen bei heiklen Themen zu vermeiden. Laut „Spiegel“ habe aber niemand solche Sorgen gemeldet. So habe ihnen das ZDF mitgeteilt, „dass nicht alle Ideen am Ende dieses Prozesses auch umgesetzt werden. Diese Entscheidung liegt in der redaktionellen Verantwortung des ZDF und der Programmdirektion.“

Böhmermann und Kolleg:innen wollten „Spiegel“ dazu nicht antworten, heißt es. Demnach der Verdacht der Zeitung: Der ZDF könnte somit versucht haben, möglichen Tadel zu vermeiden. Denn schon öfter musste der Öffentlich-Rechtliche Sender mit Beschwerden über das „ZDF Magazin Royale“ umgehen.

Davon sollte die Folge eigentlich handeln

Ursprünglich sollte am 8. November eine Sendung über den Verschwörungsmythos der Gedankenkontrolle erscheinen, so „Spiegel“. In der verschwörungstheoretischen Ansicht seien die Betroffenen durch Gewalt so manipuliert worden, dass man tatsächlich ein Leben lang ihre Gedanken steuern könne. Die Wissenschaft scheint von dieser Idee jedoch nicht fiel zu halten; es fehlt (natürlich) ein Beleg dazu. Jedoch sollte die Folge auch von angeblichen Fachleuten handeln, die auch an das sogenannte „Mind-Control“ glauben und dies ihren Patient:innen unterbreiten. Eine angeblich gefährliche Form der Therapie, die vor allem traumatisierten Menschen sehr schaden könne.

Stattdessen beschäftigte sich Böhmermann mit dem Rückgrat

Die besagte Folge war wohl seit Wochen eingeplant gewesen. Auch wenn Böhmermann und sein Team diese nicht ausstrahlen durften, lieferten sie dennoch am 8. November um 23 Uhr eine Sendung ab. Hier ging es um „Rückgrat zeigen!“ – so der Titel der Show. Böhmermann sprach nicht nur von moralischen Handlungen, sondern auch von Menschen, die eben nicht so gut zu ihren Worten stehen können. Großes Thema: Deutsche und amerikanische Politiker.