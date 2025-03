Erste Teaser-Bilder von „Spinal Tap 2“ sehen!

Seit etwa drei Jahren ist eine Fortsetzung von „This Is Spinal Tap“ in Arbeit. „Spinal Tap 2“, so viel ist bereits gewiss, wird ein Auflauf der Megastars werden. Paul McCartney, Elton John und die Schlagzeuger Lars Ulrich (Metallica) und Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) haben bereits ihre Teilnahme an dem Sequel der genialen Fake-Doku bestätigt. Letztere werden wohl aufgrund des berühmten Running Gags des Originalfilms wohl kaum länger zu sehen sein.

Der abermals von Rob Reiner („Harry und Sally“) inszenierte Film wird den Titel „Spinal Tap II: The End Continues“ haben und am 12. September in die Kinos kommen. Das berichtete am Mittwoch (12. März) „Variety“.

Ein letztes Konzert

Viel über die Handlung ist noch nicht bekannt, aber so viel sei schon verraten: Die fiktive Metal-Band Spinal Tap (gespielt von Harry Shearer, Michael McKean und Christopher Guest) trifft sich nach einer 15-jährigen Pause für ein letztes Konzert wieder. Neben den bereits bekannten Gastauftritten sickerte durch, dass Country-Star Garth Brooks mit seiner Ehefrau Trisha Yearwood eine tragende Rolle spielen könnte.

Immerhin 30 Sekunden Bilder aus „Spinal Tap 2“ gibt es bereits in einem Teaser zu sehen. Neben einem Songfetzen im Hintergrund bekommen wir aber nur die Sicht auf das Aufdrehen mehrere Verstärker bis an die Schmerzgrenze (konkret natürlich: „Volume to 11“).

Die Dreharbeiten für den Film begannen bereits im Februar des letzten Jahres. Auch Regisseur Rob Reiner selbst wird wieder als Filmemacher Marty DiBergi mit von der Partie sein, der die Band Spinal Tap begleitet.

„Spinal Tap 2“: Jetzt oder nie!

„Die Messlatte ist unglaublich hoch“, so der Filmemacher über die nicht risikolose Fortsetzung nach mehreren Jahrzehnten. „Wir haben diskutiert, ob wir es machen sollen oder nicht. Ich habe gesagt: ‚Schaut uns an, wir sind alle in unseren Siebzigern. Wie viel Zeit haben wir noch, um Spaß zu haben?‘“

„This Is Spinal Tap“ parodierte die exzessive Welt des Rock ’n‘ Roll und begleitete die fiktive Band auf ihrer chaotischen US-Tournee, die von Pannen, peinlichen Auftritten und internen Konflikten geprägt ist. Die satirische Mockumentary mit ihrem trockenen Humor wurde 1984 zu einem der Schlüsselfilme des Jahrzehnts und gilt vor allem unter Musikfans als Kult.