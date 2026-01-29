Slash, Post Malone und Stars ehren Ozzy Osbourne bei den Grammys

Zusammen mit Duff McKagan und Chad Smith werden sie noch einmal Ozzy zelebrieren. Hier mehr Infos dazu.

Mit Ozzy Osbourne ging 2025 eine der prägendsten Figuren der Rock- und Metallwelt von uns. Der „Prince of Darkness“ verstarb am 22. Juli in seinem Anwesen in Birmingham an Herzversagen. Einige seiner früheren Kollegen aus der Szene werden ihm nun erneut in einem öffentlichen Rahmen Tribut zollen.

Tribut-Auftritt bei der Grammy-Verleihung 2026

Am Sonntag, dem 1. Februar 2026, werden die diesjährigen Grammys verliehen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung dürfte die Ehrung von Ozzy Osbourne durch einige Stars sein. Slash und Duff McKagan von Guns N‘ Roses tun sich mit Red-Hot-Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith zusammen, um dem Verstorbenen Tribut zu zollen. Zudem sind Sänger Post Malone und Musikproduzent Andrew Watt mit von der Partie.

Wie genau der Auftritt gestaltet wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist jedoch klar: Die Ehrung von Ozzy dürfte einer der lautesten und emotionalsten Momente der diesjährigen Grammy-Verleihung werden.

Musiker:innen mit Verbindung zu Ozzy Osbourne

Alle vier Musiker, die Teil des Tributs sein werden, standen Osbourne zu dessen Lebzeiten nahe. Slash, Duff McKagan und Andrew Watt beteiligten sich auch alle am Abschiedskonzert von Black Sabbath, das am 5. Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham stattfand.

Andrew Watt arbeitete zudem in den letzten Jahren intensiv mit dem Metal-Sänger zusammen: Er produzierte sowohl „Ordinary Man“ (2020) als auch „Patient Number 9“ (2022). Post Malone kollaborierte 2019 mit dem „Prince of Darkness“ und veröffentlichte gemeinsam mit ihm „Take What You Want“.

Weitere Ehrungen verstorbener Künstler:innen

Die Ozzy-Osbourne-Ehrung ist Teil eines erweiterten Programms, das verschiedene verstorbene Musiker:innen würdigt. Lauryn Hill wird den beiden R&B-Künstler:innen D’Angelo und Roberta Flack Tribut zollen. Reba McEntire, Brandy Clark und Lukas Nelson nehmen ebenfalls an der Gedenkveranstaltung teil.

Außerdem treten im Verlauf der Veranstaltung Stars wie Sabrina Carpenter, Pharrell Williams und Justin Bieber auf. Das gesamte Programm und alle Künstler:innen sind offiziell auf der Website der Grammys einsehbar.

ME-Liste: Die emotionalsten Ehrungen bei Grammy-Verleihungen

Prince (2017): Eine der bewegendsten Tribute-Momente überhaupt. Bruno Mars eröffnete die Show mit einer energiegeladenen, liebevollen Hommage an Prince – inklusive Outfit, Gitarre und Funk-Attitüde. Emotional, weil sie nicht nur Trauer zeigte, sondern Princes Lebensfreude feierte.

Whitney Houston (2012): Die Grammys fanden nur einen Tag nach ihrem Tod statt. Jennifer Hudson sang „I Will Always Love You“ – schlicht, ohne große Inszenierung. Die Stille im Saal machte den Moment extrem.

David Bowie (2016): Kurz nach Bowies Tod ehrte Lady Gaga ihn mit einem aufwendigen Medley aus seinen größten Songs. Die Mischung aus Performance-Kunst, Verwandlung und Respekt vor Bowies Vermächtnis war für viele Fans überwältigend.

Aretha Franklin (2019): Nach dem Tod der „Queen of Soul“ gab es eine Gospel-geprägte Tribute-Sequenz mit Künstlerinnen wie Yolanda Adams und Fantasia. Besonders emotional, weil Aretha Franklin selbst so eng mit Gospel und spiritueller Musik verbunden war.

Kobe Bryant & Nipsey Hussle (2020): Obwohl Bryant kein Musiker war, prägte sein Tod die Stimmung der Show stark. Alicia Keys eröffnete die Grammys mit einer emotionalen Ansprache. Zusätzlich wurde Rapper Nipsey Hussle – der kurz zuvor verstorben war – mehrfach gewürdigt, was dem Abend eine sehr ernste, nachdenkliche Atmosphäre gab.

