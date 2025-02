Elton John & Brandi Carlile: Alles zu WHO BELIEVES IN ANGELS?

„Diese Platte war eine der schwierigsten, die ich je aufgenommen habe“, so Elton John. Hier mehr Infos.

Nach dem Erfolg ihrer ersten Zusammenarbeit musizierten Elton John und Brandi Carlile wohl einfach weiter und nun haben sie den Release von WHO BELIEVES IN ANGELS? angekündigt. Das Album erscheint am 4. April.

Ihr gemeinsames Werk entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten und Songwriter Andrew Watt sowie Elton Johns langjährigem Partner Bernie Taupin.

Musikvideo zu „Never Too Late“:

Zum Aufnahmeprozess

Innerhalb von 20 Tagen nahmen sie das Album in den Sunset Sound Studios in Los Angeles im Oktober 2023 auf. Mit von der Partie waren u.a.: Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan, David Gilmour) und Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck). Gepaart mit einer unvoreingenommenen Herangehensweise spiegelt sich die vielfältige Besetzung in einem abwechslungsreichen Sound wider, der von Pop über Americana bis hin zu Psychedelic reichen soll, so die Ankündigung.

Ein besonderes Highlight dieser Zusammenarbeit: Zum ersten Mal hat Elton John zugestimmt, den Schreib- und Aufnahmeprozess filmen zu lassen. Mit fest installierten Kameras im Studio entstand eine minutengetreue Sammlung, die einen authentischen Blick hinter die Kulissen des kreativen Prozesses gewähren soll.

Einblicke gibt’s hier:

Was Elton John und Brandi Carlile sagen

„Diese Platte war eine der schwierigsten, die ich je aufgenommen habe, aber sie war auch eine der großartigsten musikalischen Erfahrungen meines Lebens“, so Elton John im Interview mit „Smooth“ (unten verlinkt). „Sie hat mich an einen Punkt gebracht, an dem ich weiß, dass ich weitermachen kann. ‚Who Believes In Angels?‘ fühlt sich wie der Übergang in eine neue Ära an. Und ich stoße die Tür auf, um in die Zukunft zu kommen. Ich habe alles, was ich bisher gemacht habe, hinter mir. Und es war hervorragend, fantastisch. Aber das Album ist ein neuer Anfang für mich. Ich betrachte es als den Beginn meiner zweiten Karriere.“

Und Brandi Carlile erzählt: „Ich bin immer noch überwältigt von der Tatsache, dass ich das Album mit Elton John machen durfte. Ich glaube, seine Standards nützen jedem Album. Und es war ein unglaublich herausforderndes und inspirierendes Arbeitsumfeld, in dem jede:r seine Ideen einbrachte und jede:r den Ideen der anderen zuhörte. Es fühlte sich wie eine Familie an. Und die Welt ist momentan ein wilder Ort, um darin zu leben. Es ist schwer, Frieden zu finden und Erfolge zu feiern. Es ist eine radikale Handlung, nach erfreulichen und euphorischen Ereignissen zu streben. Was das Album wiederum für mich repräsentiert.“

Die beiden im Interview:

Die Tracklist von WHO BELIEVES IN ANGELS?: