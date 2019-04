Erster Trailer zur Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ mit Bjarne Mädel

Mit „Dark“ veröffentlichte Netflix 2017 die erste deutsche Serie und konnte diese direkt als Erfolg verbuchen. „Dogs of Berlin“ wurde dagegen Ende 2018 um einiges schlechter aufgenommen. Nach den ernsteren Formaten versucht sich der Streamingdienst nun an einer Comedy-Serie von der bildundtonfabrik.

In „How To Sell Drugs Online (Fast)“ wollen zwei Schüler mal so richtig im Drogenbusiness mitmischen und machen dafür einen europaweiten Onlinemarkt auf. Wie das genau aussehen wird, lässt der Trailer noch offen. In dem sind vor allem viele Pillen, Schmetterlinge, ein verknalltes Pärchen (Maximilian Mundt und Lena Klenke), knallige Farben und ein übellauniger Bjarne Mädel zu sehen.

Ab dem 31. Mai sind die ersten sechs Folgen der Serie bei Netflix verfügbar.

