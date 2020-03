„Unterleuten“: Hier könnt Ihr die Mini-Serie zu Juli Zehs Roman kostenlos schauen

Das wird Dich auch interessieren





Wie schön kann das Dorfleben sein? Juli Zeh veröffentlichte 2016 ihren Roman „Unterleuten“, in dem ein Paar den Umzug von der Großstadt aufs Land wagt. Im 200-Einwohner*innen-Ort angekommen, haben sie es mit jeder Menge neuer, aber unausgesprochener Regeln zu tun: Jede Person regelt hier ihren eigenen Kram für sich – und wenn doch mal die Hilfe von jemandem benötigt wird, dann muss man zusehen, dass diese Schuld auch wieder zurückbezahlt wird. Und als dann auch noch ein Windpark ganz in der Nähe geplant ist, eskaliert das, was schon längst unter der Oberfläche brodelte.

Was als Buch bereits gut funktionierte, ist nun vom ZDF zu einer Mini-Serie umgemodelt worden. Der Dreiteiler mit jeweils um die anderthalb Stunden Laufzeit wartet mit Schauspieler*innen wie Bjarne Mädel, Charly Hübner, Mina Tander, Rosalie Thomass, Ulrich Noethen, Miriam Stein und Thomas Thieme auf. Sie geben die Kriege zwischen den Ex-Städter*innen und den Alteingesessenen in dem fiktiven Dorf in Brandenburg mal einfach nur sehr laut wieder, und dann eher in den Zwischentönen. Es geben sich Menschen die Hände, die immer noch gerne über die Wende schwadronieren und diejenigen, die diesen Tag am liebsten auf ewig verdrängen wollen.

Im TV wird am Montag, dem 9. März, um 20.15 Uhr mit der ersten Episode von Juli Zehs „Unterleuten“ begonnen. Am Mittwoch, 11. März, und am Donnerstag, 12. März, folgen die zwei weiteren Verfilmungen des Bestseller-Romans beim ZDF. Wer nicht bis dahin warten will: Alle Folgen können jetzt schon in der ZDF-Mediathek angeschaut werden. Regie übernahm der Potsdamer Filmemacher Matti Geschonneck, der schon „Boxhagener Platz“ 2010 und „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ 2017 inszenierte.

