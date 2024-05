ESC 2024: Alles über die Punktevergabe von und für Deutschland

Ein Blick auf die Voting-Ergebnisse Deutschlands beim ESC 2024.

Der ESC 2024 ist geschlagen – und entgegen so mancher Befürchtungen, Deutschland würde wieder einmal auf dem letzten Platz landen, schaffte es Isaak seinem Song „Always On The Run“ immerhin auf Platz 12 und bekam insgesamt 117 Punkte – 99 davon von der Jury sowie 18 Televoting-Punkte.

Am wohlwollendsten wurde Deutschland von der israelischen Jury bedacht – und zwar mit zehn Punkten. Acht Punkte kamen jeweils aus Frankreich und Belgien, sieben Punkte gab es aus der Ukraine. Keinen einzigen Punkt gab es indes aus Österreich.

Hier gibt es den gesamten Überblick über die Punkte, die Deutschland von den Jurys erhielt:

10 Punkte aus Israel

8 Punkte aus Frankreich

8 Punkte aus Belgien

7 Punkte aus der Ukraine

6 Punkte aus Norwegen

6 Punkte aus Irland

5 Punkte aus Spanien

5 Punkte aus Griechenland

5 Punkte aus Tschechien

5 Punkte aus den Niederlanden

4 Punkte aus Polen

4 Punkte aus Italien

4 Punkte aus Luxemburg

4 Punkte aus Estland

4 Punkte aus Lettland

3 Punkte aus Finnland

2 Punkte aus Großbritannien

2 Punkte aus Portugal

2 Punkte aus Georgien

2 Punkte aus Island

1 Punkt aus Armenien

1 Punkt aus San Marino

1 Punkt aus Litauen

Auch beim Televoting war Israel dem deutschen Beitrag gegenüber wohlgesonnen: Israel gab acht Punkte. Vier Punkte kamen indes aus Österreich, drei Punkte aus der Schweiz, zwei als Island und einer aus Luxemburg.

So stimmte Deutschland ab

Kommen wir nun dazu, wie Deutschland selbst abgestimmt hat. Hier waren sich Jury und Televoter uneinig – während die Jury dem Gastgeberland Schweden 12 Punkte gaben, gaben sich die Televoter die Höchstpunktezahl an Israel. Hier gibt es einen genauen Überblick über die genauen Voting-Ergebnisse:

Deutschlands Jury-Punkte:

12 Punkte: Schweden: Marcus & Martinus – „Unforgettable“

10 Punkte: Frankreich: Slimane – „Mon amour“

8 Punkte: Israel: Eden Golan – „Hurricane“

7 Punkte: Armenien: Ladaniva – „Jako“

6 Punkte: Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

5 Punkte: Schweiz: Nemo – „The Code“

4 Punkte: Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

3 Punkte: Luxemburg: Tali – „Fighter“

2 Punkte: Italien: Angelina Mango – „La noia“

1 Punkt: Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

Deutschlands Televoting-Punkte:

12 Punkte: Israel: Eden Golan – „Hurricane“

10 Punkte: Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

8 Punkte: Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

7 Punkte: Schweiz: Nemo – „The Code“

6 Punkte: Frankreich: Slimane – „Mon amour“

5 Punkte: Griechenland: Marina Satti – „Zari“

4 Punkte: Armenien: Ladaniva – „Jako“

3 Punkte: Italien: Angelina Mango – „La noia“

2 Punkte: Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

1 Punkt: Irland: Bambie Thug – „Doomsday Blue“