Kate Bush veröffentlicht Kurzfilm und kündigt neue Musik an

Mit „Little Shrew“ will die Sängerin auf das Leid von Kindern im Krieg hinweisen.

Kate Bush verschwand in den letzten Jahren aus dem Rampenlicht. Nun hat die Sängerin einen neuen von ihr geschriebenen und gedrehten Kurzfilm vorgestellt, um Geld für vom Krieg betroffene Kinder zu sammeln. Außerdem kündigte sie an, wieder an neuer Musik arbeiten zu wollen.

Eine Spitzmaus mitten im Krieg

Die 66-Jährige gab in der Sendung „Today“ von BBC Radio 4 eines ihrer aktuell seltenen Interviews und sprach über ihr Werk, den vierminütigen Schwarz-Weiß-Animationsfilm mit dem Titel „Little Shrew“ („Spitzmaus“), den sie mit ihrem 2011 erschienenen Song „Snowflake“ aus ihrem letzten Album „50 Words for Snow“ untermalt.

Darin sieht man besagtes Tier, wie es durch eine kriegsgebeutelte Landschaft streift. Seit heute (25. Oktober) kann man sich das Video auf Bushs offizieller Website kostenlos anschauen.

Die Entstehung wurde teilweise durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 beeinflusst. Besucher:innen der Seite werden ebenfalls gebeten, Geld für die Wohltätigkeitsorganisation „War Child“ zu spenden, die Kindern in Konfliktgebieten hilft.

Bush sagte dazu: „Ich habe die Arbeit daran [mit dem Illustrator Jim Kay] vor ein paar Jahren begonnen, nicht lange nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen war, und ich glaube, das war für uns alle ein großer Schock. Es war eine so lange Zeit des Friedens, die wir alle durchlebt haben. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich einen kleinen Animationsfilm machen wollte, in dem ursprünglich ein kleines Mädchen vorkommen sollte. Es war wirklich die Idee von Kindern, die in den Krieg verwickelt sind. Ich wollte die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie schrecklich es für Kinder ist.“

Wann kommt neue Musik von Bush?

Natürlich fragen sich Fans, wann die Britin wieder musikalisch tätig wird. Dazu erzählte sie Folgendes: „Ich habe in den letzten Jahren eine Menge Archivarbeit geleistet, unsere Website neu gestaltet und ein Textbuch zusammengestellt. Und wenn ich damit fertig bin, möchte ich unbedingt mit der Arbeit an einem neuen Album beginnen. Ich habe viele Ideen und ich freue mich wirklich darauf, wieder in diesen kreativen Raum zurückzukehren, es ist schon lange her.“

Tatsächlich erschien „50 Words for Snow“ 2011, seitdem folgten nur noch Live- oder Compilation-Alben. Auch vor Publikum trat Bush zuletzt nur 2014 auf. Auf die Frage, ob ein neues Release etwas sei, das sie seit Längerem tun wolle, antwortete Bush: „Ja, das ist es, wirklich. Besonders [im] letzten Jahr habe ich mich wirklich bereit gefühlt, etwas Neues zu machen.“