Machine Gun Kelly spielt NFL-Halbzeitshow in München

American Football begeistert auch in Deutschland. Die Halbzeitpause ist ein wichtiges Show-Element.

Jetzt ist es offiziell: Rapper Machine Gun Kelly tritt in der Halbzeitshow beim NFL-Spiel der Carolina Panthers gegen die New York Giants am 10. November auf. „Ich freue mich sehr darauf, in Deutschland beim kommenden NFL-Spiel in München aufzutreten“, schrieb „MGK“ in seiner Pressemitteilung. „Die Energie, die die deutschen Fans mitbringen, ist unübertroffen!“, schwärmte er weiter.

Machine Gun Kelly – selbst ein riesen Football-Fan

Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, wuchs in mehreren Ländern auf, darunter auch in Deutschland. In seiner frühen Jugend zog er mit seiner Familie nach Cleveland, dessen Football-Team „Cleveland Browns“ seitdem in ihm einen prominenten Fan gefunden hat. Letztes Jahr versuchte er sogar Quarterback und Taylor-Swift-Partner Travis Kelce mit 500.000 US-Dollar zu seinem Lieblingsverein zu locken.

Erst im Juli erschien seine neue Single „Lonely Road“ zusammen mit Jelly Roll, die mit einem „Take Me Home, Country Roads“-Zitat die Liebe zu Heimat thematisiert. Der 34-Jährige ist auch in den sozialen Medien angesagt. Auf TikTok folgen ihm vier Millionen Fans, auf Instagram sind es sogar neun Millionen.

US-amerikanische Kultur international erfolgreich

„Wir sind immer bestrebt, erstklassige Unterhaltung zu bieten, die unsere internationalen Fans anspricht und gleichzeitig die lokale Kultur mit einbezieht“, sagte der Direktor für die Spiel-Präsentation, Tim Tubito, zur Zusage des Musikers. „Und wie könnte man die leidenschaftlichen Fans in Deutschland besser feiern als mit einer modernen Interpretation einer ihrer Lieblingshymnen für den Spieltag?“, so Tubito weiter. Letztes Jahr in Frankfurt setzte man noch auf lokale Künstler wie das Duo Kontra K und Sänger Nico Santos. Dieses Jahr bekommt das Publikum in München einen internationalen Mega-Star zum Halbzeitvergnügen.

Das Spiel der Football-Erstligisten aus den USA findet am 10. November in der Allianz-Arena in München statt. Mit den Auswärtsspielen außerhalb der USA verfolgt die Football-Liga eine Marketingkampagne, die Sportart noch weiter international zu etablieren. Und sie hat damit Erfolg: Für zwei NFL-Spiele in Frankfurt letztes Jahr gab es insgesamt etwa 110.000 Tickets – Anfragen hingegen gab es angeblich über vier Millionen.