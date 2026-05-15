ESC 2026 Startreihenfolge: Wann tritt welches Land auf?
Das ESC-Finale 2026 startet am 16. Mai um 21 Uhr in Wien. Hier findest du die Startreihenfolge aller 25 Acts – inklusive Uhrzeiten und Sarah Engels Auftritt für Deutschland.
Das ESC-Finale findet am Samstag, den 16. Mai, in Wien statt. Um 21 Uhr startet der Musikwettbewerb. Viele Zuschauer:innen fragen sich, wann welches Land seinen Song performen wird. Deutschland tritt dieses Jahr direkt als Zweites an.
Wann genau welche Acts spielen werden, steht nicht fest – da es Moderationspausen, Einspieler und spontane Verzögerungen geben wird. Die Reihenfolge der Acts ist jedoch fix. Dänemark beginnt um 21:16 Uhr; demnach wäre Sarah Engels, die für Deutschland antritt, gegen 21:20 Uhr an der Reihe.
Die Startreihenfolge im Überblick
- 1. Dänemark – Søren Torpegaard Lund (21:16)
- 2. Deutschland – Sarah Engels (21:20)
- 3. Israel – Noam Bettan (21:24)
- 4. Belgien – ESSYLA (21:28)
- 5. Albanien – Alis (21:32)
- 6. Griechenland – Akylas (21:36)
- 7. Ukraine – LELÉKA (21:40)
- 8. Australien – Delta Goodrem (21:44)
- 9. Serbien – LAVINA (21:48)
- 10. Malta – AIDAN (21:52)
- 11. Tschechien – Daniel Žižka (21:56)
- 12. Bulgarien – DARA (22:00)
- 13. Kroatien – LELEK (22:04)
- 14. Vereinigtes Königreich – Look Mum No Computer (22:08)
- 15. Frankreich – Monroe (22:12)
- 16. Moldau – Satoshi (22:16)
- 17. Finnland – Linda Lampenius & Pete Parkkonen (22:20)
- 18. Polen – Alicja (22:24)
- 19. Litauen – Lion Ceccah (22:28)
- 20. Schweden – FELICIA (22:32)
- 21. Zypern – Antigoni (22:36)
- 22. Italien – Sal Da Vinci (22:40)
- 23. Norwegen – Jonas Lovv (22:44)
- 24. Rumänien – Alexandra Căpitănescu (22:48)
- 25. Österreich – COSMÓ (22:52)
Die genauen Sieger:innen-Zeiten lassen sich schwer vorhersagen – in den letzten Jahren stand das Ergebnis meist gegen 00:45 oder 01:00 Uhr fest.
Früher Auftritt als Nachteil?
Der frühe Start ist für Deutschland nicht unbedingt von Vorteil. Denn danach folgen noch viele weitere Kandidat:innen, und zahlreiche Zuschauer:innen haben die ersten Auftritte dann bereits wieder vergessen. Das Publikumsvoting könnte dadurch schlechter ausfallen.
Deutschland liegt in den Wettquoten ohnehin weit hinten. Die aktuellen Top-Favoriten sind Linda Lampenius & Pete Parkkonen aus Finnland, Akylas aus Griechenland und auf dem dritten Platz Søren Torpegaard Lund für Dänemark – zumindest laut den Fanumfragen auf eurovisionworld.com.
Das Voting beim ESC läuft wie in den vergangenen Jahren ab: Eine Jury aus Musikprofis vergibt individuell Punkte, die 50 % der Gesamtwertung ausmachen. Die übrigen 50 % bestimmen die Zuschauer:innen per Telefonanruf oder SMS.