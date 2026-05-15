ESC 2026 Startreihenfolge: Wann tritt welches Land auf?

von 
Sarah Engels

Sarah Engels  |  ESC 2026 Startreihenfolge: Alle Uhrzeiten im Überblick

Foto: Getty Images. Adam Berry. All rights reserved.

Das ESC-Finale 2026 startet am 16. Mai um 21 Uhr in Wien. Hier findest du die Startreihenfolge aller 25 Acts – inklusive Uhrzeiten und Sarah Engels Auftritt für Deutschland.

Das ESC-Finale findet am Samstag, den 16. Mai, in Wien statt. Um 21 Uhr startet der Musikwettbewerb. Viele Zuschauer:innen fragen sich, wann welches Land seinen Song performen wird. Deutschland tritt dieses Jahr direkt als Zweites an.

Wann genau welche Acts spielen werden, steht nicht fest – da es Moderationspausen, Einspieler und spontane Verzögerungen geben wird. Die Reihenfolge der Acts ist jedoch fix. Dänemark beginnt um 21:16 Uhr; demnach wäre Sarah Engels, die für Deutschland antritt, gegen 21:20 Uhr an der Reihe.

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Die Startreihenfolge im Überblick

  • 1. Dänemark – Søren Torpegaard Lund (21:16)
  • 2. Deutschland – Sarah Engels (21:20)
  • 3. Israel – Noam Bettan (21:24)
  • 4. Belgien – ESSYLA (21:28)
  • 5. Albanien – Alis (21:32)
  • 6. Griechenland – Akylas (21:36)
  • 7. Ukraine – LELÉKA (21:40)
  • 8. Australien – Delta Goodrem (21:44)
  • 9. Serbien – LAVINA (21:48)
  • 10. Malta – AIDAN (21:52)
  • 11. Tschechien – Daniel Žižka (21:56)
  • 12. Bulgarien – DARA (22:00)
  • 13. Kroatien – LELEK (22:04)
  • 14. Vereinigtes Königreich – Look Mum No Computer (22:08)
  • 15. Frankreich – Monroe (22:12)
  • 16. Moldau – Satoshi (22:16)
  • 17. Finnland – Linda Lampenius & Pete Parkkonen (22:20)
  • 18. Polen – Alicja (22:24)
  • 19. Litauen – Lion Ceccah (22:28)
  • 20. Schweden – FELICIA (22:32)
  • 21. Zypern – Antigoni (22:36)
  • 22. Italien – Sal Da Vinci (22:40)
  • 23. Norwegen – Jonas Lovv (22:44)
  • 24. Rumänien – Alexandra Căpitănescu (22:48)
  • 25. Österreich – COSMÓ (22:52)

Die genauen Sieger:innen-Zeiten lassen sich schwer vorhersagen – in den letzten Jahren stand das Ergebnis meist gegen 00:45 oder 01:00 Uhr fest.

Früher Auftritt als Nachteil?

Der frühe Start ist für Deutschland nicht unbedingt von Vorteil. Denn danach folgen noch viele weitere Kandidat:innen, und zahlreiche Zuschauer:innen haben die ersten Auftritte dann bereits wieder vergessen. Das Publikumsvoting könnte dadurch schlechter ausfallen.

Deutschland liegt in den Wettquoten ohnehin weit hinten. Die aktuellen Top-Favoriten sind Linda Lampenius & Pete Parkkonen aus Finnland, Akylas aus Griechenland und auf dem dritten Platz Søren Torpegaard Lund für Dänemark – zumindest laut den Fanumfragen auf eurovisionworld.com.

Das Voting beim ESC läuft wie in den vergangenen Jahren ab: Eine Jury aus Musikprofis vergibt individuell Punkte, die 50 % der Gesamtwertung ausmachen. Die übrigen 50 % bestimmen die Zuschauer:innen per Telefonanruf oder SMS.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Wien Eurovision Songcontest Reihenfolge Sarah Engels
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