ESC 2026 Startreihenfolge: Wann tritt welches Land auf?

Das ESC-Finale 2026 startet am 16. Mai um 21 Uhr in Wien. Hier findest du die Startreihenfolge aller 25 Acts – inklusive Uhrzeiten und Sarah Engels Auftritt für Deutschland.

Das ESC-Finale findet am Samstag, den 16. Mai, in Wien statt. Um 21 Uhr startet der Musikwettbewerb. Viele Zuschauer:innen fragen sich, wann welches Land seinen Song performen wird. Deutschland tritt dieses Jahr direkt als Zweites an.

Wann genau welche Acts spielen werden, steht nicht fest – da es Moderationspausen, Einspieler und spontane Verzögerungen geben wird. Die Reihenfolge der Acts ist jedoch fix. Dänemark beginnt um 21:16 Uhr; demnach wäre Sarah Engels, die für Deutschland antritt, gegen 21:20 Uhr an der Reihe.

Die Startreihenfolge im Überblick

1. Dänemark – Søren Torpegaard Lund (21:16)

2. Deutschland – Sarah Engels (21:20)

3. Israel – Noam Bettan (21:24)

4. Belgien – ESSYLA (21:28)

5. Albanien – Alis (21:32)

6. Griechenland – Akylas (21:36)

7. Ukraine – LELÉKA (21:40)

8. Australien – Delta Goodrem (21:44)

9. Serbien – LAVINA (21:48)

10. Malta – AIDAN (21:52)

11. Tschechien – Daniel Žižka (21:56)

12. Bulgarien – DARA (22:00)

13. Kroatien – LELEK (22:04)

14. Vereinigtes Königreich – Look Mum No Computer (22:08)

15. Frankreich – Monroe (22:12)

16. Moldau – Satoshi (22:16)

17. Finnland – Linda Lampenius & Pete Parkkonen (22:20)

18. Polen – Alicja (22:24)

19. Litauen – Lion Ceccah (22:28)

20. Schweden – FELICIA (22:32)

21. Zypern – Antigoni (22:36)

22. Italien – Sal Da Vinci (22:40)

23. Norwegen – Jonas Lovv (22:44)

24. Rumänien – Alexandra Căpitănescu (22:48)

25. Österreich – COSMÓ (22:52)

Die genauen Sieger:innen-Zeiten lassen sich schwer vorhersagen – in den letzten Jahren stand das Ergebnis meist gegen 00:45 oder 01:00 Uhr fest.

Früher Auftritt als Nachteil?

Der frühe Start ist für Deutschland nicht unbedingt von Vorteil. Denn danach folgen noch viele weitere Kandidat:innen, und zahlreiche Zuschauer:innen haben die ersten Auftritte dann bereits wieder vergessen. Das Publikumsvoting könnte dadurch schlechter ausfallen.

Deutschland liegt in den Wettquoten ohnehin weit hinten. Die aktuellen Top-Favoriten sind Linda Lampenius & Pete Parkkonen aus Finnland, Akylas aus Griechenland und auf dem dritten Platz Søren Torpegaard Lund für Dänemark – zumindest laut den Fanumfragen auf eurovisionworld.com.

Das Voting beim ESC läuft wie in den vergangenen Jahren ab: Eine Jury aus Musikprofis vergibt individuell Punkte, die 50 % der Gesamtwertung ausmachen. Die übrigen 50 % bestimmen die Zuschauer:innen per Telefonanruf oder SMS.