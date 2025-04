ESC-Kandidaten Abor & Tynna im Interview: „Das unsere Musik ankommt, ist geil“

Provinz im Video-Interview: „Melancholie in der Stadt kickt am schlimmsten“

Mitte Mai werden sie Deutschland beim diesjährigen ESC vertreten, aber vorab haben wir schon mal mit Abor & Tynna einen ME-Talk gemacht und so einige Insights gewinnen können.

Der Anfang, der Karrierekick und das, was auf sie zukommen wird

Bei uns haben die österreichischen Geschwister Attila und Tünde Bornemisza über ihre musikalische Reise und den plötzlichen Aufstieg zum ESC 2025 gesprochen. Sie haben weiterhin geteilt, wie sich ihr Sound von den ersten Schritten im Jahr 2016 bis zum Debütalbum BITTERSÜSS (Release: 7. März 2025) entwickelt hat und warum gerade der Song „Baller“ den Weg zum Eurovision Song Contest geebnet hat.

Von den ersten Reaktionen auf ihre Nominierung bis hin zu den Herausforderungen der Live-Performance – das Duo hat zudem einen Einblick dazu gegeben, wie sich der Hype um sie anfühlt und wie viel harte Arbeit hinter ihrem Erfolg steckt. Außerdem erzählten Abor & Tynna, wie es ist, mit Stefan Raab zu arbeiten, und was sie tun, um ihren Kritiker:innen zu zeigen, dass sie zurecht in Basel auf der Bühne stehen werden. Und Geheimnisse werden auch noch aufgedeckt!

Abor & Tynna im Video-Interview hier ansehen:

Alles zum ESC 2025

Der Eurovision Song Contest 2025 findet vom 13. bis 17. Mai 2025 in Basel, in der Schweiz, statt. Die drei Hauptshows werden in der St. Jakobshalle ausgetragen. Alle Shows werden live im Fernsehen übertragen, und Zuschauende weltweit können über die offizielle Website sowie die YouTube-Kanäle der teilnehmenden Sender abstimmen.​

Weitere Informationen zu Tickets, dem Rahmenprogramm und dem Eurovision Village in Basel findet ihr hier auf der offizielle Website des Wettbewerbs.