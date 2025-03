Kann „Baller“ von Abor & Tynna beim ESC liefern?

So reagiert Miley Cyrus auf „Midnight Sky“-Cover von Eurovision-Siegerband Måneskin

Am 17. Mai treten Abor & Tynna mit „Baller“ für Deutschland beim ESC an. Wie werden die Beiträge vorher bei Wettanbietern gehandelt. Ein deutscher Sieg erscheint demnach eher unwahrscheinlich. Das Geschwisterpaar geht für die Buchmacher als Außenseiter ins Rennen.

Die höchste Gewinnchance wird auf 21 Prozent geschätzt und geht an „Bara bada bastu“ von KAJ aus Schweden. JJs „Wasted Love“ für Österreich belegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent den zweiten Platz der Wettbüros. Und auf Platz 3 findet sich Yuval Raphael mit „New Day Will Rise“ für Israel mit 12 Prozent.

Ab Platz zwölf haben alle dieselbe Gewinnchance, 1 Prozent oder weniger. In diesen Bereich fallen Abor & Tynna mit „Baller“.

Wie gewettet wird

Vorige Siege beeinflussen die Wahrscheinlichkeit. „Eurovision World“ dazu: „Wenn ein Land beim Eurovision Song Contest statistisch gesehen bereits erfolgreich war, wird dies von den Wettanbietern bei der Festlegung der Quoten berücksichtigt.“

Für Deutschland haben bisher Lena mit „Satellite“ und Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ triumphiert. Zwei Siege sind aber offenbar nicht genug, um die Gewinnwahrscheinlichkeit von Deutschland auf über 1 Prozent zu lupfen. Vor allem nicht, nachdem in den letzten Jahren die Songs für Deutschland oft die letzten Plätze belegten.

Stefan Raab mischte sich wieder ein

Nachdem er im Rahmen einer Castingshow 2010 Lena für den ESC gecastet hatte, machte Stefan Raab dieses Jahr den Qualifikationswettbewerb zur „Chefsache ESC 2025“. Abor & Tynna gewannen mit ihrem deutschsprachigen Song, auch wenn das Verfahren durchaus Kritik hervorbrachte. Das Publikum konnte sich am Refrain „Ich komm nie wieder / Egal was du mir sagst / Ich balla La La La La La Ler Löcher in die Nacht“ aber nicht satt hören.

„Baller“ von Abor & Tynna

Wer ist die Konkurrenz?

Im deutschsprachigen Raum tritt sonst noch JJ mit seiner Pop-Opera „Wasted Love“ an. Laut „Standard“, ist JJ „ein versierter Countertenor, der unlängst in der Zauberflöten-Premiere an der Staatsoper einer der drei Knaben war.“

JJ mit „Wasted Love“

Und während Abor & Tynna aus Österreich kommen, tritt Zoë Më aus Deutschland für die Schweiz mit „Voyage“ an. Auch ihr Song wird als „Pop-Ballade“ bezeichnet, begleitet wird sie von einem Klavier- und Streichorchester.

Zoë Më mit „Voyage“

Wie auch bei „Baller“ wird die Gewinnchance auf 1 Prozent geschätzt.