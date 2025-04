ESC-Sorge? Deutscher Act Abor & Tynna sagt wichtigen Auftritt ab

Der Countdown zum Eurovision Song Contest 2025, der vom 13. bis zum 17. Mai in Basel stattfindet, läuft. Doch um den deutschen Beitrag wird es gerade ruhiger – und das im wörtlichen Sinne. Das österreichische Duo Abor & Tynna, bürgerlich Attila Bornemisza (26) und Tünde Bornemisza (24), das in diesem Jahr für Deutschland ins Rennen gehen soll, hat überraschend einen wichtigen Promo-Auftritt abgesagt. Muss man sich Sorgen machen?

London Eurovision Party ohne Abor & Tynna

Wie das Geschwisterduo auf Instagram bekannt gab, wird es nicht bei der London Eurovision Party am 13. April auftreten. Bei dem jährlichen Event können die Teilnehmenden sich selbst und ihren Song erstmals dem internationalen Publikum präsentieren. In einer Instagram-Story schreiben die beiden: „Wir sind unfassbar traurig, verkünden zu müssen, dass wir nicht in der Lage sind, am Sonntag aufzutreten.“

Der Grund für die kurzfristige Absage: Tynna hatte gerade eine Kehlkopfentzündung, von der sie sich noch erholen muss. Die Gesundheit der Künstlerin habe oberste Priorität, betont das Duo. „Wir wollen zu 100 Prozent sichergehen, dass sie die beste Performance in Basel geben kann!“ Weiter bedanken sie sich für das Verständnis und den Support ihrer Fans.

Gesundheitliche Sorgen schon seit dem Vorentscheid

In drei Vorrundenshows wählte die Jury – bestehend aus Stefan Raab (58), Yvonne Catterfeld (45) und Elton (54) – sowie wechselnde Gast-Juror:innen, aus 24 Acts die beiden Geschwister für das Finale am 1. März aus. Dort fiel die Entscheidung: Abor & Tynna wurden zu Deutschlands Vertreter:innen für den Eurovision Song Contest gevotet.

Doch schon beim Vorentscheid fiel Tynnas angeschlagene Stimme auf. In einem Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal „20 Minuten“ erklärte sie später, sie sei zum Zeitpunkt des Auftritts krank gewesen. Die Kritik an ihrer Live-Performance ebbte jedoch auch bei jüngsten Shows in Zürich und Amsterdam nicht ab – in den sozialen Medien äußerten viele User:innen Zweifel an der Live-Qualität des Gesangs. Einige Kommentare auf TikTok lauteten etwa: „Sie singt ja nicht mal live“, während andere Verständnis zeigen, dass Tynna ihre Stimme schonen müsse.

Deutscher ESC-Act ungewiss?

Mit dem Song „Baller“ wollen Abor & Tynna am 17. Mai beim großen ESC-Finale in Basel für Deutschland punkten. Doch ob die beiden dort wirklich in voller Stärke auftreten können, bleibt abzuwarten. Seit Lena Meyer-Landrut 2010 den langersehnten ESC-Sieg für Deutschland holte – der erste nach 28 Jahren – sind 15 Jahre vergangen.

Aktuell sehen die ESC-Buchmacher Deutschland eher im unteren Drittel der Wettquoten. Der deutsche Act rangiert bei „Eurovisionworld.com“ momentan auf Platz 22 von 37 teilnehmenden Ländern. Auch Spotify hat bereits eine diesjährige Prognose veröffentlicht.

Nach dem Release ihres Debütalbums BITTERSÜß im Februar 2025 kann man sie zudem auf Tour im Oktober 2025 erleben, wenn die beiden in Deutschland, Wien und Zürich live auftreten.