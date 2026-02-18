Evan Dandos Absturz: Was seine Ehefrau jetzt öffentlich macht

Therapie oder Scheidung: Antonia Teixeira stellte Evan Dando ein Ultimatum. Und das Tiny-Desk-Konzert der Lemonheads wird auch nie erscheinen.

Mitte Februar wurde bekannt gemacht, dass Evan Dando mehreren Frauen unaufgefordert explizite Videos von sich selbst zugeschickt haben soll. Nun kommen neue Details ans Licht.

Der Journalist Tony Ortega berichtete über die von Dando geteilten Videos in seinem Newsletter „The Underground Bunker“. Demnach schickte der Sänger und Kopf der Lemonheads einer namentlich nicht genannten Frau nach einem harmlosen Gespräch auf X / Twitter Videodateien sexuellen Inhalts – Ortega verifizierte das Material.

In der Folge der Offenlegung sagten die Lemonheads eine geplante Europatour ab. Ein Sprecher der Band teilte gegenüber „Variety“ mit, Evan Dando befinde sich inzwischen in einer Klinik und erhalte dort Unterstützung durch Ärzt:innen und psychiatrische Fachkräfte. Er leide seit seiner Kindheit unter psychischen Problemen.

Ehefrau schildert eskalierenden Drogenkonsum und mentalen Zusammenbruch

Dandos Ehefrau Antonia Teixeira, mit der er seit 2023 verheiratet ist und die gemeinsam mit ihren drei Kindern in Brasilien lebt, wandte sich mit einem ausführlichen Statement an „Billboard“. Teixeira zufolge kämpft Evan Dando seit Jahren mit Alkohol- und Medikamentenmissbrauch – sie habe Verschreibungspräparate zeitweise unter Verschluss gehalten. Dando selbst hatte erklärt, abgesehen von LSD und verschreibungspflichtigen Mitteln clean zu sein.

Laut Teixeira verschlechterte sich der Zustand ihres Ehemannes während eines US-Besuchs im Januar dramatisch. Die Band trat bei „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ auf und nahm ein NPR-Tiny-Desk-Konzert auf – letzteres werde jedoch nie veröffentlicht werden, da Dando bei der Aufnahme „völlig neben sich“ gewesen sei. Auf dem Weg von New York nach Washington habe sich sein Verhalten zunehmend destabilisiert. Nach der Rückkehr nach São Paulo sei dann „alles zusammengebrochen“.

Videos unter Drogeneinfluss verschickt – Ehefrau stellt Ultimatum

Antonia Teixeira erklärte weiterhin, Dando habe die expliziten Clips unter dem kombinierten Einfluss von Adderall, THC und Psilocybin-Pilzen an mehrere Frauen verschickt. Gegenüber „Billboard“ äußerte sie offen ihren Zorn über den Vertrauensbruch: „Ich war unglaublich wütend, als ich sah, dass er Nachrichten an Frauen schickte. Er hat mich betrogen.“

Teixeira gehe aber davon aus, dass Dando die Videos aus dem Bericht von „The Underground Bunker“ versehentlich an die „falsche Frau“ geschickt habe: „Er erinnert sich nicht, was er getan hat. Er befand sich in einem mentalen Zusammenbruch.“ Sie habe ihm ein Ultimatum gestellt: Therapie oder Scheidung. Dando sei „sehr beschämt“, wenn er mit seinen Handlungen konfrontiert werde. Seine Frau deutete das Verhalten zudem als eine Form der Selbstsabotage im Umfeld des zuletzt erschienenen Lemonheads-Albums „Love Chant“.

Gegenüber „Billboard“ zeigte sich Teixeira dennoch optimistisch: „Wenn er es wirklich will, kann er es schaffen. Ich hoffe sehr, dass es besser wird.“ Sie würde Evan Dandos Weg in die Rehabilitation als eine Phase sehen, in der er persönliche Verantwortung übernehmen müsse.