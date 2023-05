Evan Dandos Alternative-Pop-Meilenstein mit reichlich Bonusmaterial.

Einen Augenblick lang sah es so aus, als könnte Evan Dando mit seinen Lemonheads ein richtig großes Ding werden. Also, groß im R.E.M. oder Pearl-Jam-Sinne. Mit ihrer Coverversion von Simon & Garfunkels „Mrs. Robinson“ und massig MTV-Airplay hatten sie erstmals jenseits eingeschworener Fankreise reüssiert und genug Rückenwind, um ihr fünftes Album IT’S A SHAME ABOUT RAY in den US-Charts platzieren können.

Das 1993 erschienene und größtenteils gemeinsam mit Tom Morgan, Mastermind der Australier Smudge, geschriebene COME ON FEEL setzte gerade mal ein Jahr später genau dort an, öffnete sich aber dem Mainstream noch ein Stück weiter. Songs wie „Into Your Arms“, „Being Around“ oder das mit Belinda Carlisle eingespielte „I’ll Do It Anyway“ sind kleine Powerpop-Knallbonbons, deren Querverweise zum College Rock und zum Punk der alten Bandtage dezent in den Hintergrund gemischt wurden. Einmal, in „Rick James Style“ sorgt ebenjener für ein paar Funk-Ausflüge, während „Big Gay Heart“ sich ausführlich im Sixties-Country-Twang der Byrds suhlt.

Kurzum: Dando und seine Band, während der Aufnahmen mit Nic Dalton von Godstar am Bass, David Ryan an den Drums und Juliana Hatfeld als Background-Sängerin, lieferten. Die Jubiläums-Edition des Albums kommt mit einem guten, oft reduzierten Dutzend Songs, die Fans kennen dürften, darunter die Akustik-Demos der Albumtracks und eine ganze Reihe an Coverversionen. Die waren stets Dandos Stärke, sie sind es auch hier: Wenn er ohne jeden Zierrat Buddy Hollys „Learning The Game“, den Beat-Kracher „Little Black Egg“ oder Cole Porters kleine Lynch-Moritat „Miss Otis Regrets“ heruntercroont, ist der College Rock weit weg, geht es nur noch um den Song.

Bedauerlich ist, dass es nach diesem Album stockte. Alternative Rock war angezählt, zudem verzettelte sich Dando: Das reichlich zerfahrene Folgealbum CAR BUTTON CLOTH erreichte drei Jahre später nicht einmal mehr die Billboard Top 100.