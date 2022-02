30 Jahre „It’s A Shame About Ray“: The Lemonheads gehen auf Jubiläumstour

Das fünfte Album der Lemonheads, „It’s A Shame About Ray“, feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Dies nimmt die US-amerikanische Indie-Band um Evan Dando zum Anlass, um auf Tour zu gehen. Zudem wird es eine Neu-Veröffentlichung des Albums geben.

Die Europa-Tour soll am 28. April in Hamburg starten. Im April und Mai werden The Lemonheads noch weitere Konzerte in Deutschland spielen, unter anderem in Bremen, Berlin und Erlangen.

Anlässlich des 30. Jubiläums des Albums kündigte Dando außerdem die Veröffentlichung einer limitierten Neuauflage an. Auf der Edition finden sich eine CD mit bisher unveröffentlichtem Material, wie etwa eine Version von „My Drug Buddy“ mit Juliana Hatfield von der KCRW-Session, und B-Seiten von „It’s A Shame About Ray“ und „Confetti“, dazu ein Track von der EP „Mrs. Robinson/Being Round“, sowie Demo-Versionen. Die Jubiläumsedition ist zudem als Vinyl erhältlich und soll am 4. März erscheinen. Hier kann man das Album vorbestellen.

Die neue Version von „My Drug Buddy“ gibt es bereits im Stream zu hören:

„It’s A Shame About Ray (30th Anniversary Edition)“-Tracklist

A1 Rockin‘ Stroll

A2 Confetti

A3 It’s A Shame About Ray

A4 Rudderless

A5 My Drug Buddy

A6 The Turnpike Down

B1 Bit Part

B2 Alison’s Starting To Happen

B3 Hannah & Gabi

B4 Kitchen

B5 Ceiling Fan In My Spoon

B6 Frank Mills

‘Essential Extras’

C1 Mrs. Robinson

C2 Shakey Ground

C3 My Drug Buddy (KCRW Session, 1992)

C4 Knowing Me, Knowing You (Acoustic)

C5 Confetti (Acoustic)

C6 Alison’s Starting To Happen (Acoustic)

C7 Divan

‘Demo Recordings’

D1 It’s A Shame About Ray (Demo)

D2 Rockin‘ Stroll (Demo)

D3 My Drug Buddy (Demo)

D4 Hannah & Gabi (Demo)

D5 Kitchen (Demo)

D6 Bit Part (Demo)

D7 Rudderless (Demo)

D8 Ceiling Fan In My Spoon (Demo)

D9 Confetti (Demo)

