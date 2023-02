Everything But The Girl lassen zweiten neuen Song „Caution To The Wind“ hören

(MANDATORY CREDIT Ebet Roberts/Getty Images) Melden sich nach zwei Jahrzehnten zurück: Everything But The Girl, hier 1994 (Photo by Ebet Roberts/Redferns)

Everything But The Girl haben mit „Caution To The Wind“ den zweiten Song aus ihrem für den 21. April angekündigten Album FUSE veröffentlicht. Am 10. Januar meldeten sie sich mit „Nothing Left To Lose“ und der Ankündigung für die neue Platte erstmalig seit 24 Jahren zurück.

„Textlich ist „Caution To The Wind“ ein einfacher Song darüber anzukommen und den Moment festzuhalten, mit der Musik haben wir versucht, dieses Gefühl eines immer fortwährenden Zeitpunkts einzufangen“, erklärte Sängerin Tracey Thorn. „Ich lasse die Worte kurz zusammenbrechen und wiederholen“, ergänzte Multiinstrumentalist Ben Watt. „Die Drums tauchen auf und wiederholen sich, danach entfaltet sich alles in Kreisläufen von Erwartung und Erlösung. Ich schätze, es ist einfach klassische Club-Anspannung und Euphorie.“

Das Duo trennte sich 2000, nach dem im Jahr zuvor das Album TEMPERAMENTAL erschien. „Wir wollten mit etwas modern Klingendem zurückkommen. Wir sind nicht daran interessiert, mit unserem Erbe irgendwelche ‚best of‘-Konzerte oder Arenen-Shows zu spielen. Wir wollten einfach ein Stück machen, das sich heute im Jahr 2023 gut anhört. Das war der Drive“, sagte Watt in einem Interview im Januar mit dem „NME“ über das Comeback.

Everything But The Girl gründeten sich 1982, zwei Jahre darauf folgte mit EDEN ihre stark vom Jazz geprägte Debüt-LP. Als Sophisti-Pop-Band haben sie sich über die Jahre hin zu elektronischeren Klängen entwickelt. Ihren Höhepunkt feierten sie mit „Missing“ Mitte der 90er-Jahre. FUSE wird ihr insgesamt elftes Album sein.