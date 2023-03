Yves Tumor zeigt neues Musikvideo zu „Heaven Surrounds Us Like a Hood“

Yves Tumor in seinem neuen Musikvideo „Heaven Surrounds Us Like a Hood“

Yves Tumor hat mit „Heaven Surrounds Us Like a Hood“ den dritten Song aus seinem fünften Studioalbum PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS) veröffentlicht. Das Album erscheint am 17. März. Die Single-Auskopplung folgt auf „God Is a Circle“ und „Echolalia“ und zeigt im Musikvideo den Sänger und seine Live-Band, mit der er ab April auf Tour geht. Die Neonfarben, Kulissen und Lederoutfits lassen die Ästhetik-Ansätze und -Einflüsse des Experimental-Künstlers irgendwo zwischen Glam-Rock und Punk erahnen, während musikalisch auch psychedelische Töne angeschlagen werden.

Regie führte Cody Critcheloe, der auch schon 2020 das Musikvideo zu „Kerosene“ für Tumor drehte. Produziert wurde das neue Stück von Noah Goldstein, der durch seine Zusammenarbeit mit Rihanna, Frank Ocean und Bon Iver bekannt ist. Nach der Album-Veröffentlichung geht es auf Tour. „The Tour, To Spite Or Not To Spite“ startet im April beim Coachella-Festival in den USA und kommt am 17. November nach Berlin. Der Vorverkauf läuft bereits und Tickets sowie die weiteren Tour-Daten gibt es hier.

Wie auch seine beiden Vorgänger SAFE IN THE HANDS OF LOVE (2018) und HEAVEN TO A TORTURED MIND (2020) erscheint auch PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS) über das britische Indie-Label Warp-Records.